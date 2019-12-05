ГУОБДД ищет подложный номер 578ACD, с которым ездил якобы глава ГРС

В соцсетях активно обсуждается фотография с камер "Безопасного города", где запечатлен мужчина-водитель "ощупывающий" пассажирку на переднем сидении во время езды. Мало того, что камеры зафиксировали нарушение скоростного режима авто, так и его госномер оказался подложным. По некоторым данным, номер 578ACD был обнаружен еще на четырех машинах разных марок.

Судя по информации на фото, сделано оно было 1 декабря на путепроводе по улице Ибраимова в Бишкеке 16.28 часов.

В пресс-службе ГУОБДД МВД КР редакции VB.KG сообщили, что сотрудники ведомства активно работают по выявлению подложных госномеров на автомашинах. И, напомнили, что за это нарушение положен штраф в размере 10 тысяч сомов.

- Личный состав усилил работу в отношении подложный номеров. На счет госномера 578ACD личный состав ориентирован дополнительно. Если он будет обнаружен на каком-либо авто, то машину поставят на штрафстоянку до выяснения обстоятельств, а сам номер изымут, - отметили в ГУОБДД.

Также в ведомстве сообщили, что с начала 2019 года уже было выявлено 768 нарушений, связанных с подложными госномерами.

К слову, в ГУОБДД подчеркнули, что сам снимок машины с номером 578ACD с камер "Безопасного города" они не распространяли в соцсетях.

Стоит отметить, что в ходе обсуждений фото пользователи узнали в водителе авто председателя Государственной регистрационной службы КР Алмаза Мамбетова. Он и пресс-служба ГРС уже высказались по этому поводу в других СМИ. В частности, было заявлено, что мужчина, управляющий "Мерседесом", действительно, похож на Мамбетова, но это не он. И, мол, машины такой у главы Госрегистра даже нет.

От редакции напомним, что Алмаз Мамбетов будучи мэром Балыкчы уже попадал в подобный скандал. Тогда от его имени в соцсетях было написано в адрес правозащитницы Динары Ошурахуновой "Псина лает, караван идет". Мамбетов в комментариях VB.KG заявлял, что это писал не он.