Кыргызстанский "Спартак" - это вихрь атак

Лишь пятое место на международном турнире по волейболу в Талды-Кургане завоевала дружина ветеранов бишкекского "Спартака". Но тем не менее наши старички довольны достигнутым результатом. "Уж очень сильные приехали соперники. Выше и моложе нас", - сообщил корреспонденту VB.KG капитан и тренер команды Николай Фаустов.

В розыгрыше Кубка Жетысу (так назывался турнир) участвовали команды Монголии, Узбекистана, трех областей Казахстана, а также коллективы из Татарстана, Оренбурга, Бурятии и Тывы (все - Россия). Игроки бишкекского "Спартака" победили в трех поединках, а в четверых испытали горечь поражений. Зато игроку нашей дружины Бексултану Касиеву был вручен специальный приз под названием "Самый ценный игрок" турнира.

Волейбол в Кыргызстане даже в советское время не был приоритетным видом спорта. Наши команды, как женская, так и мужская, никогда не выступали в высшей лиге чемпионата СССР, да и в первой лиге были заурядными середнячками. А все мало - мальски талантливые волейболисты уезжали выступать в команды Казахстана и России. Почему этот вид спорта был в пасынках - непонятно. Ведь его в Кыргызстане очень любят. Волейбол в стране считается чуть ли национальной игровой дисциплиной.

Любовь к волейболу и побудила в далекие 80-е годы кыргызстанскаих ветеранов этого вида спорта создать команду "Спартак". Первым ее руководителем был известный в 60- годы волейболист Евгений Еременко. Его "пацаны" принимали участие во всех крупных ветеранских турнирах Советского Союза, часто завоевывали там призовые и даже первые места.

В начале 90-х годов Еременко уехал на ПМЖ в Россиию и бразды правления командой взял в свои руки замдиректора Дворца спорта имени Кожомкула, тоже бывший спортсмен Николай Фаустов. Под его руководством дружина обрела второе дыхание. В нулевых годах "Спартак" выезжал на международные соревнования в Байконур, Германию, Россию, Узбекистан. Ежегодно питомцы Николая Фаустова участвуют в Иссык-Кульских играх и три раза становились победителями этих состязаний. "Спартак" постоянно зовут на турниры в страны ближнего и дальнего зарубежья, но у старичков на поездки часто не хватает денег. Ведь никто их не финансирует, у дружины и спонсоров никогда не было. Зато в ветеранских чемпионатах республики они почти каждый год выигрывают первые места.

Конечно же, старички выходят на площадку не только ради победы. Главное для них общение, укрепление собственного здоровья. Лидер дружины Ильмир Имирханов говорит, что он бы уже давно скис без регулярных тренировок и турниров. "Волейбол помогает сохранить мне жизненный тонус и здоровье", - говорит он.

Пример бишкекского "Спартака" нашел распространение по всему Кыргызстану. Сейчас в каждом регионе республики создано, как сообщили в Федерации волейбола нашей страны, по несколько крепких ветеранских дружин. Таким образом к спорту и активному образу жизни привлечены более трех тысяч человек, большинству из которых 50 и более лет. Фаустов и его друзья считают это высшим достижением своего "Спартака".