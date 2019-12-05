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В Самарской области осудят кыргызстанца за ДТП с гибелью людей

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- Евгений Денисенко
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Прокуратурой Красноярского района Самарской области утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Кыргызстана, совершившего ДТП со смертельным исходом. Уголовное дело в отношении кыргызстанца, сообщили в надзорном органе, было возбуждено в марте текущего года по факту аварии на автодороге Обводная -Самара.

Установлено, что обвиняемый на автомобиле "Лада-Ларгус" нарушил правила дорожного движения, в результате чего совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Вольво" с полуприцепом и автомобилем "Хэндэ-Солярис". В результате погибло три пассажира "Лады-Ларгус", еще одному пассажиру и водителю другой машины причинен тяжкий вред здоровью.

Как показала экспертиза, виновный в ДТП совершил его, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит от четырех до девяти лет лишения свободы. Кроме того, он может быть лишен права управления транспортным средством на срок до трех лет, отметили в райпрокуратуре.


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URL: https://www.vb.kg/383804
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан, автомобили, Мигрант, прокуратура
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