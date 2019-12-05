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В сарае собственного дома повесился 11-летний мальчик

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- Оксана Гут
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В сарае собственного дома повесился школьник. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

26 ноября текущего года в 17:03 часов в ОВД Чуйского района поступило сообщение о том, что в сарае собственного дома найден повешенным

несовершеннолетний.

На место выехала следственная группа, которая подтвердила факт суицида.

На теле несовершеннолетнего других насильственных следов, кроме как от веревки на шее, обнаружено не было. Погибшим оказался К.Н. 2008 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Чуйского района. Было начато досудебное производство.

Выяснилось, что мальчик учился в 5-ом классе в одной из сельских школ Чуйского района, также жил в полноценной семье.

В настоящее время милиция проводит проверку по факту смерти школьника.

Устанавливаются причины - в связи с чем несовершеннолетний мог свести счеты с жизнью.

Назначена экспертиза, досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/383806
Теги:
ГУВД, суицид, Чуйская область, Кыргызстан, погиб ребенок, расследование
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