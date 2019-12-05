Назначена новый директор музея ИЗО

А что по делу Ю.Шыгаева насчет пропавших и испорченных картин??? Че то тишину поймали все. Или он уже развел со всеми? Если так, то удивляться нечего, у нас все чинуши продажные
Мамбетказиева Айгуль Токтобековна назначена директором Музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Об этом сообщает reporter.kg со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, информации и туризма КР.
Приказ о назначении подписал министр Азамат Жаманкулов.
Справка: Мамбетказиева Айгүл Токтобековна родилась 1955 году. Окончила Кыргызский государственный Университет, факультет истории (1973-1978). Квалификация – историк. Свою трудовую деятельность начала в Кыргызском Национальном Музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева с 1978 года.
В 1978-1980 годы – экскурсовод;
1980-1986 – научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства;
1986 – по н. в. – главный хранитель музея.
До назначения на пост директора она занимала должность замруководителя музея, главного хранителя КНМИИ им. Г. Айтиева.
Является республиканским экспертом по музейному делу, членом правления ОО ЦАСКИ (Центрально-Азиатская сеть по культуре и искусству).