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Назначена новый директор музея ИЗО

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Мамбетказиева Айгуль Токтобековна назначена директором Музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Об этом сообщает reporter.kg со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, информации и туризма КР.

Приказ о назначении подписал министр Азамат Жаманкулов.

Справка: Мамбетказиева Айгүл Токтобековна родилась 1955 году. Окончила Кыргызский государственный Университет, факультет истории (1973-1978). Квалификация – историк. Свою трудовую деятельность начала в Кыргызском Национальном Музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева с 1978 года.

В 1978-1980 годы – экскурсовод;

1980-1986 – научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства;

1986 – по н. в. – главный хранитель музея.

До назначения на пост директора она занимала должность замруководителя музея, главного хранителя КНМИИ им. Г. Айтиева.

Является республиканским экспертом по музейному делу, членом правления ОО ЦАСКИ (Центрально-Азиатская сеть по культуре и искусству).


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URL: https://www.vb.kg/383812
Теги:
Министерство культуры и туризма, музей, назначение, Кыргызстан, Азамат Жаманкулов
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Комментарии
Артур
05.12.2019, 14:22

А что по делу Ю.Шыгаева насчет пропавших и испорченных картин??? Че то тишину поймали все. Или он уже развел со всеми? Если так, то удивляться нечего, у нас все чинуши продажные

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Тамирис
05.12.2019, 14:48

Наконец-то справедливое назначение на должность Директора ИЗО, не блатота чья-нибудь, а сотрудник, проработавший почти всю жизнь в музее!!!

Браво молодому министру культуры, я очень рада этому, хоть одна приятная новость за сегодня.

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