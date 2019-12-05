Суставам - лучший друг

У акул нет костей, их скелет целиком состоит из хрящей. Он в разы прочнее, чем у человека, и не разрушаются со временем. Даже самые старые особи могут двигаться со скоростью автомобиля. Секрет "живучести" хрящей акул в их составе. Ученые нашли в них вещества, которых вообще нет в хрящах не только рыб, но и животных. Именно они очень полезны для людей с проблемами суставов.Весь организм акулы работает на поддержание хрящевого скелета.

Северные акулы

Чтобы выжить в ледяных морях, северным акулам приходится накапливать огромные запасы биологически активных веществ. Хрящи таких акул могут содержать в 100 раз больше полезных веществ, чем хрящи других животных.

27 полезных компонентов

Обычные препараты для суставов содержат 1-2 полезных компонента. Хрящи полярных акул – 27, причем в природном, легкоусвояемом виде. Результаты приема средств на основе таких хрящей:

утренняя скованность полностью исчезла у семи человек из десяти; неприятные ощущения в суставах уменьшились в 2 раза; сократилась потребность в обезболивающих.

Эти результаты появились не через 6 месяцев, а через 4 недели. И это были женщины с остеоартрозом 1-3 стадии.

Это свидетельствует об эффективности препарата.

А первые подвижки были отмечены через 15-30 дней после начала приема.

Дешевле обычных средств

Чтобы убедиться в успехе, вам не нужно тратить 2-3 тысячи сомов на уже известные средства. Средство, в составе которого хрящи акулы, уже продается в аптеках Кыргызстана и стоит 1250 сомов. Препарат называется "АРТРОФИШ". Это новая разработка трех научных центров Дальнего Востока и единственное в КР средство на основе хрящей северных акул.

Действует быстрее других средств

Вам не нужно ждать результата 6 месяцев. Первые эффекты от "АРТРОФИШ" вы увидите через 15-30 дней приема.

Препарат официально зарегистрирован и продается только в аптеках.

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БАД, не является лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультироваться у врача.

Т.Н. Пивненко. БАД к пище "Артрофиш". М.: Издательский дом Академии естествознания, 2015. – 66 с. РЕКЛАМА. Corp: RU.77.88.003.E.006 366.05.15 от 14.05.2015. ООО "ФармОушен Трейд". ОГРН 115250 9000291, 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова, 60. Тел.: (8-42363) 6-70-60.