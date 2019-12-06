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В Москве нашли захоронение пропавшей без вести кыргызстанки

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- Евгений Денисенко
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Сотрудниками представительства МВД КР в РФ и российских правоохранительных органов установлена судьба 58-летней гражданки Кыргызстана, которая пропала в Москве и разыскивалась ее близкими.

Стражи порядка обеих стран подключились к поискам после соответствующего обращения в ноябре текущего года на горячую линию этого представительства 36-летней уроженки Узгенского района Ошской области. Она сообщила, что ее мать, работавшая техничкой в одном из столичных магазинов, с апреля перестала выходить на связь. Самостоятельные попытки найти женщину, предпринятые родственниками, результатов не дали.

Представительство МВД КР в РФ во взаимодействии с местной полицией организовало комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавшей. Были проведены проверки по всем имеющимся учетам МВД России, осмотрены неопознанные трупы схожие по описанию.

В итоге выяснилось, что 28 марта 2019 года в районе Бирюлево Восточное Москвы был обнаружен труп 57-летней женщины, без признаков насильственной смерти. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинских экспертиз, а затем захоронили за государственный счет. Было установлено, что это и есть К.С.

"По данному факту проведены все необходимые процессуальные действия. Родственники получили соответствующие документы, необходимые для эксгумации и направления груза 200 на родину. Однако в соответствии законодательством Российской Федерации и по санитарным нормам перезахоронение трупа разрешается по истечению года со дня захоронения", - сообщили в представительстве МВД.


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URL: https://www.vb.kg/383823
Теги:
МВД, смертность, Москва, Кыргызстан, Мигрант, поиски
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