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ГКНБ о деле Саймаити: Будем постоянно информировать общественность

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- Оксана Гут
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Досудебное производство по материалам журналистского расследования о выводе 700 млн долларов из Кыргызстана продолжается. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Межведомственной следственной группой проводится досудебное производство, зарегистрированное Генеральной прокуратурой КР в АИС ЕРПП по статье 39 и 130 ч.1 (Покушение на убийство) УК КР по материалам журналистского расследования.

В рамках досудебного производства были допрошены в качестве свидетелей депутаты ЖК КР Алтынбек Сулайманов, Дуйшон Торокулов, экс-депутат Ширин Айтматова, экс-заместитель председателя ГТС КР Райымбек Матраимов.

После производства необходимых следственных действий с участием экс-консула КР в Стамбуле (Турция) Эркина Сопокова, он был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Также, в качестве свидетелей на допрос приглашены журналисты "Азаттык медиа" Мухамедали (Али) Токтакунов и Ыдырыс Исаков.

- В целях обеспечения всестороннего и объективного расследования проводятся все необходимые следственные действия. О ходе расследования будем постоянно информировать общественность, - отметили в ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/383827
Теги:
Алтынбек Сулайманов, Ширин Айтматова, ГКНБ, Кыргызстан, следствие, Райымбек Матраимов, Айеркен Саймаити
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