Подключи к Wingle супервыгодный тариф от MegaCom за 490 сомов в месяц!

Безлимит всего за 490 сом в месяц! Купи или принеси свой 4G WiFi Wingle и подключись к тарифу "Мегабит" в любом Центре поддержки и обслуживания MegaCom!

По условиям акции достаточно подключить к своему девайсу один из пакетов:

Объемы интернет-трафиков в рамках тарифов "MegaБит" предоставляются – БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ и независимо от того, в какой сети находится абонент: 4G LTE/3G/2G.

Подключение к данным тарифам возможно только при наличии 4G-устройства (Wingle, роутер, модем). В случае отсутствия собственного 4G устройства можно приобрести его по АКЦИИ за 2 180 сомов, из которых 1690 сомов - это стоимость 4G-устройства и 490 сомов списываются в счет первой абонентской платы по тарифу "MegaБит 1".

Подробнее на сайте megacom.kg.