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ДТП с участием сына депутата. Дело передали в суд

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- Бакыт Стамов
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Уголовное дело по факту ДТП на Иссык-Куле с участием депутата Бишкекского горкенеша Темирлана Токобекова завершено и передано в суд. Об этом редакции VB.KG сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным пресс-службы, основным подозреваемым проходит водитель BMW.

- Согласно данным экспертов он превысил скорость и спровоцировал аварию. Сейчас он под под домашним арестом, - пояснили в милиции.

Напомним, столкновение внедорожника марки BMW и Lexus произошло 7 июля вблизи города Чолпон-Ата. В результате столкновения на месте скончались два человека, еще один умер в больнице в этот же день. Четвертый пассажир 1995 года рождения умер сегодня.

Отметим, автомобиль марки BMW зарегестрирован на депутата Бишкекского городского кенеша Темирлана Токобекова, который является сыном депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева. По его словам, в момент аварии за рулем находился не он, а его друг Элдияр Халмурзаев.


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URL: https://www.vb.kg/383834
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, суд, Алиярбек Абжалиев, Кыргызстан, авария, Темирлан Токобеков
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