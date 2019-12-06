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В селе Озерное 38-летний мужчина убил свою тещу. Он задержан

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- Оксана Гут
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В Аламудунском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве

30 ноября 2019 года в дежурную часть органов внутренних дел Аламудунского района поступило сообщение по факту смерти женщины в одном из домов расположенных в селе Озерное.

По поступившей информации на место сразу же был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, где сотрудниками милиции был обнаружен труп 80-летней местной жительницы С.Р.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР.

Для раскрытия данного преступления следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения.

В ходе принятых мер сотрудниками СКМ ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан сожитель дочери убитой женщины 38-летний К.В.

По предварительной версии следствия было установлено, что мужчина поссорившись со своей тещей, нанес ей телесные повреждения, в результате чего последняя скончалась.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек.

Назначены все необходимые экспертизы.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/383836
Теги:
ГУВД, задержание, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
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