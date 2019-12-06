Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Токмаке следователь ОВД домогался несовершеннолетней практикантки

127  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Следователь ОВД города Токмак в своем кабинете домогался несовершеннолетней практикантки.

В Генеральной прокуратуре информацию подтвердили. Отметив лишь, данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье "Домогательство" и начато досудебное производство.

По некоторым данным, следователь завел 17-летнюю девушку, проходившую практику в ОВД, в свой кабинет, запер дверь и, приковав несовершеннолетнюю наручниками, стал ее домогаться.

Девушке удалось позвать на помощь.

Был ли задержан следователь пока неизвестно. В пресс-службе ГУВД Чуйской области пообещали предоставить комментарии позже.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383838
Теги:
Генеральная прокуратура, несовершеннолетние, Токмак, Чуйская область, Кыргызстан, сексуальные домогательства
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  