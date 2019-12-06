В Токмаке следователь ОВД домогался несовершеннолетней практикантки

Следователь ОВД города Токмак в своем кабинете домогался несовершеннолетней практикантки.

В Генеральной прокуратуре информацию подтвердили. Отметив лишь, данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье "Домогательство" и начато досудебное производство.

По некоторым данным, следователь завел 17-летнюю девушку, проходившую практику в ОВД, в свой кабинет, запер дверь и, приковав несовершеннолетнюю наручниками, стал ее домогаться.

Девушке удалось позвать на помощь.

Был ли задержан следователь пока неизвестно. В пресс-службе ГУВД Чуйской области пообещали предоставить комментарии позже.