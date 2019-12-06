Олимпийские игры-2020: КР намерен завоевать 21 лицензию по 13 видам спорта

Вице-премьер-министр КР Алтынай Омурбекова провела совещание по вопросам подготовки и участия спортсменов в летних Олимпийских и Паралимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канатбек Арпачиев сообщил, что наша страна намерена завоевать 21 лицензию по 13 видам спорта. Это вольная, греко-римская и женская борьба, дзюдо, легкая атлетика, бокс, тяжелая атлетика, современное пятиборье, плавание, пулевая стрельба, фехтование, стрельба из лука и триатлон. По Паралимпийским видам спорта планируется завоевать не менее трех лицензий.

Канатбек Арпачиев сообщил, что на сегодняшний день в нашей копилке пять лицензий, завоеванные Алсулуу Тыныбековой (спортивная борьба) Денисом Петрашовым (плавание), Юлией Андреевой (легкая атлетика), Атабеком Азизбековым (греко-римская борьба), Дарьей Масловой (легкая атлетика).

Он добавил, что отечественным спортсменам предстоит выступить в ряде международных турниров, где надеются завоевать лицензии.

Также на совещании обсуждался вопрос единовременного вознаграждения, которые получат спортсмены в случаи завоевания медалей. Предполагается, что это будут суммы от 5 до 10 млн сомов.

Алтынай Омурбекова отметила, что 2020 год является решающим для достижения показателей в спорте отечественными спортсменами.

- Мы верим и надеемся на успех наших спортсменов на Олимпийских играх в 2020 году, – сказала вице-премьер-министр. – Для этого мы должны предоставить нашим спортсменам все условия необходимые, для достижения максимальных результатов. Подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм важная задача для любой страны. Надеемся, что и отечественные спортсмены приложат все усилия для того, чтобы достойно выступить на престижных спортивных соревнованиях.

Омурбекова поручила Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта, Национальному Олимпийскому комитету КР принять необходимые меры для участия спортсменов в квалификационных турнирах.

XXXII Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.