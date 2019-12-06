Серебряный кий Азиза Мадаминова

Известный кыргызстанский бильярдист, мастер спорта международного класса Азиз Мадаминов занял второе место на завершившемся в Ростове-на-Дону турнире на призы крупного местного предпринимателя Ивана Саввиди.

Этот бизнесмен не жалеет средств на развитие бильярда в своей стране, уже несколько лет является почетным президентом Федерации бильярда Южного Федерального округа Российской Федерации. Призовой фонд нынешних состязаний составил 8 миллионов рублей.

На этот раз в турнире Ивана Саввиди приняли участие 270 мастеров кия практически из всех постсоветских государств, в том числе и несколько чемпионов мира.

Азиз Мадаминов, который, напомним, в этом году стал бронзовым призером прошедшего в Чолпон-Ате чемпионате мира, на турнире в Ростове-на-Дону провел шесть победных поединков, но уступил в решающем хозяину состязаний.

В прошлом году другой наш бильярдист Дастан Лепшаков смог завоевать на турнире Ивана Саввиди первое место.