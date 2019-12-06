Сапар Исаков судье: Все отскочат, и за все потом придется отвечать вам

Судебное разбирательство по делу о модернизации столичной ТЭЦ подходит к своему завершению. С 27 ноября Свердловский районный суд Бишкека под председательством судьи Инары Гилязетдиновой перешел к прениям сторон. Сегодня, 6 декабря, подсудимым было предоставлено последнее слово.

"Мое освобождение с поста премьер-министра, выражение вотума недоверия со стороны парламента, а потом мое быстрое попадание в СИЗО ГКНБ свидетельствуют о политических гонениях, заявил в рамках последнего слова бывший премьер-министр Сапар Исаков, которого обвинение просит приговорить к 15 годам тюрьмы.

- Сооронбай Жээнбеков, не буду говорить, что уважаемый, вы говорите: "Дайте факты" (в отношении Райымбека Матраимова - ред.). Но как так получилось, что нас продержали в заключении десять месяцев без фактов? Как так? - вопросил Исаков.

Он сказал, что обвинение попыталось объединить всех сидящих на скамье подсудимых в преступную группировку.

- Из нас сделали банду, а руководителем банды назначили меня. Кыргызстан - маленькая страна. Все знают публичных людей. Все знают, что подойди я к Жанторо Сатыбалдиеву и скажи "сделайте так", он ответит: "Пошел к черту". Много раз я говорил, что эти люди попали за решетку из-за меня. Посадили Сатыбалдиева, который сидел дома и нянчил внуков. Он не лез в политику. Его посадили ради регионального баланса. Я со многими из подсудимых познакомился в рамках этого дела, с некоторыми познакомился в автозаке.

С представителями ТВЕА я ни разу в жизни не встречался, о чем я много раз говорил в суде и никто мои слова не опроверг. Как говорится, нет худа без добра, я благодарю Всевышнего, что все увидели, что у меня нет имущества. Я никого не лоббировал. Никого! Все, кто со мной работали, знают, я всегда исходил из интересов страны, - заверил бывший премьер.

Исаков отметил, что если бы ни модернизация ТЭЦ, то нынешний процесс проходил бы в холодном помещении при свечах.

- Авария произошла на старом блоке ТЭЦ. Я горжусь тем, что сделал реконструкцию ТЭЦ. Я горжусь тем, что мы подняли ВВП, привлекли в страну более 4 млрд грантов и кредитов, из которых 3,5 млрд грантов, что построили самый лучший ипподром в Центральной Азии, презентовали миру Игры кочевников, сделали ремонт в музее.

Где в Центральной Азии построена ТЭЦ дешевле, чем в Бишкеке? Нигде! Происходящее - нонсенс, но это нормально сегодня. При возможном изменении политической ситуации в стране - все отскочат, и все ляжет на ваши хрупкие плечи, уважаемая судья. Они трусы, практика это показывает, отвечать за все потом придется вам, - высказался Сапар Исаков.

Напомним, по делу ТЭЦ Бишкека проходит восемь человек - бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Айбек Калиев и Салайдин Авазов, его заместитель Жолдошбек Назаров и экс-глава группы по управлению модернизацией ТЭЦ Темирлан Бримкулов, а также экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Обвинение считает их вину полностью доказанной. По подсчетам Генпрокуратуры сумма ущерба государству составила 5 млрд 439 млн 527 тысяч 482 сома.