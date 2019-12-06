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В школах КР планируют обучать химии и математике на английском языке

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- Оксана Гут
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Министр образования и науки КР Каныбек Исаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в КР Сигэки Маэда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече Сигэки Маэда рассказал, что Посольство Японии в Кыргызской Республике намерено и дальше активно развивать сотрудничество с Министерством образования и науки КР, особенно по углублению изучения японского языка в нашей стране.

В свою очередь, Каныбек Исаков отметил, что министерство стремится улучшить изучения японского языка, при этом делает акцент на многоязычном образовании в школах.

- В целом, в рамках реформы образовательной системы в КР в ближайшее время планируется в 9-10-11 классах внедрить обучение таким точным наукам как химия, физика, биология и математика на английском языке. Это позволит учащимся быстрее интегрироваться в глобальную систему образования и с легкостью продолжать обучение в зарубежных вузах - отметил он.

Кроме того, на встрече обсуждалась реализация японской грантовой программы "Корни травы и человеческой безопасности", в рамках которой за последние пять лет были поддержаны 11 различных проектов, в том числе в секторе образования и здравоохранения.

Каныбек Исаков предложил рассмотреть проектное предложение по решению проблем с сейсмоустойчивостью школ.


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URL: https://www.vb.kg/383846
Теги:
Министерство образования, посольство, правительство, Япония, Кыргызстан, Каныбек Исаков
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