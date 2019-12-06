Разаков: Правительство работает по выработке антикоррупционных мер

Правительство проводит комплексную работу по выработке и исполнению антикоррупционных мер. Об этом заявил вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков в ходе международной научно-практической конференции "Механизм эффективного противодействия коррупции, его элементы и совершенствование".

Вице-премьер-министр отметил, что коррупция по-прежнему является одним из ключевых факторов, негативно влияющих на развитие нашего общества и государства.

- Как видно, применение только карательных мер и уголовного преследования не позволяет радикально повлиять на улучшение ситуации в сфере противодействия коррупции. Для действенного воздействия и снижения коррупционных проявлений требуется консолидация всего государственного аппарата, - сказал он.

Жениш Разаков продолжил, что правительство проводит комплексную работу по выработке и исполнению антикоррупционных мер. Зачастую, реализация мероприятий, направленных на совершенствование процедур и оптимизацию процессов, имеет значительный антикоррупционный результат.

- Сфера оказания государственных услуг является одной из наиболее коррупциогенных, где в значительной степени проявляется бытовая коррупция, с которой население сталкивается ежедневно и повсеместно. Повышение прозрачности процесса оказания услуг населению, исключение личного контакта, наряду с внедрением автоматизированных систем делают возможным исключение коррупции в области государственных услуг, - сказал он, добавив, что в соответствии с программой правительства Кыргызской Республики "Единство. Доверие. Созидание" на 2018 – 2022 годы для оказания всех государственных услуг в цифровом формате, предполагается формирование единой платформы предоставления гражданам электронных услуг, запущена общенациональная программа цифровой трансформации.

Вице-премьер-министр подчеркнул важность консолидации усилий в антикоррупционной деятельности.

- В свете проводимой государственной антикоррупционной политики рассматриваемые сегодня вопросы являются крайне актуальными и своевременными. Мы должны реагировать на обращения, требования народа, особенно в части работы органов исполнительной власти и правоохранительных органов. В заключение хочу отметить, что противодействие коррупции является одним из ключевых элементов в работе правительства. Мы продолжим созидательную работу по эффективному взаимодействию, реализации и совершенствованию антикоррупционных мер, - сказал Жениш Разаков.