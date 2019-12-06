Улан Кошматов: Наши приоритеты – помощь соотечественникам в России

О работе с молодыми соотечественниками в России VB.KG рассказал Улан Кошматов, заместитель руководителя крупнейшего в Москве и Московской области межрегионального общественного объединения "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение".

Улан Нурланович, известно, что трудовые мигранты из Кыргызстана в России – люди преимущественно молодого возраста. О важности работы с ними говорилось и на недавнем форуме, который провело в Москве представляемое вами межрегиональное общественное объединение "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение". В дискуссии участвовали представители различных организаций кыргызской и других диаспор, государственные и общественные деятели РФ и КР. Какие приоритеты в этой сфере определяет ваша организация?

- Я бы назвал, прежде всего, правовое просвещение молодых соотечественников, профилактику правонарушений среди них, патриотическое воспитание, спорт. Ну и, конечно, посильное содействие решению различных возникающих проблем. Как раз всеми этими и другими взаимосвязанными вопросами занимается в "Кыргыз биримдиги" комитет спорта и молодежи, который я возглавляю уже в течение ряда лет. И кое-какой опыт в решении поставленных задач мы наработали.

Вот об этом подробнее. Давайте начнем со спорта, которому, насколько известно, привержены и вы сами.

- Я не преувеличу, если скажу, что наши ребята и девушки уже заняли свою нишу в спортивной жизни Москвы и Московской области и успешно представляют родную республику на многочисленных соревнованиях. Это и ежегодные спартакиады культурно-национальных общин Москвы, и состязания в день празднования Нооруза в российской столицу, и соревнования по футболу, волейболу, борьбе, штанге, гиревому спорту, теннису, другим видам спорта. Причем наши соотечественники не просто активно участвуют в них, но и стабильно занимают призовые места. На упомянутом форуме "Кыргыз биримдиги", который проходил в здании Общественной палаты России, мы оформили целый стенд, посвященный достижениям молодых кыргызстанцев на спортивном поприще. Однако это лишь малая часть завоеванных ими за последние годы грамот, дипломов, кубков, призов.

Но и представленный арсенал наград весьма внушителен.

- Как только нам передают положение об очередном турнире, организуемом правительством Москвы, Московским Домом национальностей, другими государственными и неправительственными структурами, сразу приступаем к подготовке. Отправляем заявки, формируем команды, начинаем тренировки. И это лишь часть проводимой работы, которая направлена на приобщение наших соотечественников к спорту, к физическому самосовершенствованию. Мы постоянно проводим мысль: свободное время лучше проводить не в увеселительных заведениях с алкоголем, которых в Москве хватает, а в спортивных секциях, на тренировках. Тем более, что возможностей и для этого предостаточно. Часто наши трудовые мигранты, студенты после работы, учебы просто собираются на какой-нибудь площадке и играют в волейбол, футбол. Раз в квартал и мы сами стараемся и сами организовать какое-то спортивное мероприятие.

Когда речь идет о международных соревнования, нужна единая экипировка, другое оснащение. Где берете их?

- Изыскиваем финансы, привлекаем спонсоров из числа представителей диаспоры, среди которых немало предпринимателей, людей, имеющих свой бизнес в России. И наши спортсмены всегда очень достойно выглядят перед зрителями, не только в игре, но и внешне.

Есть ли какая-то статистика об увлечении кыргызстанцев спортом в Московском регионе?

- В Москве и Подмосковье насчитывается до 700 тысяч кыргызов, это и те, кто постоянно живут здесь, и те, кто находятся временно, на заработках. 80-70 процентов из них – молодежь, среди которой количество людей, увлекающихся спортом, постоянно растет. Многие, несмотря на напряженный рабочий график, тренируются вечерами, даже ночами. Это особенно касается борцовских секций.

Борьба – это не только столь популярные нынче единоборства?

- Нет, конечно. Это и классическая, и вольная, в "Кыргыз биримдиги" есть команда по борьбе на поясах, я ее готовлю. Но единоборства, безусловно, одни из самых востребованных. И наши ребята показывают отличные результаты, выступая в России на региональных, международных турнирах такого профиля. Я сам многие годы являлся представителем Федерации ММА и панкратиона Кыргызстана в России, только нынешней весной сдал этот пост. Увлеченность парней и даже девушек из Кыргызстана столь мужественным видом спорта, как, впрочем, и всеми другими видами, можно только приветствовать

И сколько секций единоборств, в которых тренируются кыргызстанцы, насчитывается в Москве сегодня?

- Думаю, уже больше трех десятков.

Весной по российскому телевидению были показаны нашумевшие сюжеты, в которых критически оценивалась деятельность подобных секций, с участием мигрантов из Центральноазиатского региона. Некоторые эксперты заявляли, что в них готовятся чуть ли не боевики, которые могут быть потом использованы во время стихийных уличных выступлений. Журналисты побывали в таких секциях…

- …В том числе и в наших, кыргызстанских. И ничего противоправного в их существовании и работе не обнаружили. Все наши секции действуют официально, на основе лицензий, строго в соответствии с уставными документами и установленными правилами. И в них также строго следят за тем, чтобы никто не решился применить приобретенные бойцовские навыки в мирной жизни, вне спортивного зала. Ребята знают – за подобные действия могут запросто отлучить от тренировок. Условие жесткое: либо выполняешь установленные для всех требования, либо придется уйти. Никто еще не выбирал второе, не был уличен в нарушении общественного порядка.

Тут мы как раз выходим на правоохранительную проблематику. В числе приоритетов вы называли профилактику правонарушений среди соотечественников. В чем она заключается?

- Несколько раз в год представительство МВД Кыргызстана в России собирает в Москве тренеров спортивных сообществ, где занимаются наши соотечественники, проводит с ними и с их воспитанниками соответствующие беседы. Мы обязательно участвуем в этих и других подобных мероприятиях. Вместе с сотрудниками посольства, представительств МВД и Госслужбы миграции КР в РФ посещаем места работы, а также отдыха наших трудовых мигрантов, разъясняем их права и обязанности как представителей другого государства. Также находимся в контакте с правоохранительными органами Москвы, Подмосковья. С ними тесно взаимодействует представительство нашего МВД. И ему мы передаем полученную информацию о противоправных действиях кого-то из соотечественников.

В расследованиях правонарушений, совершаемых ими, тоже участвуете?

- Нет, таких полномочий у нас нет. Но посильную информационную помощь правоохранительным органам, если потребуется, оказываем. Также помогаем согражданам, у которых возникли проблемы такого рода. Ведь разные ситуации возникают, случается, что человек не очень-то виноват или его просто подставили, а теперь он рискует понести уголовную ответственность. Бывает, кто-то не может защитить себя в силу не только правовой неграмотности, но и плохого знания русского языка. Привлекаем адвокатов, переводчиков, участвуем в судебных заседаниях, представляя интересы таких людей. Также направляем ходатайства, предоставляем характеристики в правоохранительные, судебные органы.

И каковы результаты?

- К примеру, считаю, что именно активное содействие диаспоры сыграло важную роль в судьбе 28-летнего Чынгыза Анарбека уулу, который в разгар прошлогоднего чемпионата мира по футболу в России совершил в Москве наезд на пешеходов. Это была нашумевшая история, получившая всемирную огласку. Педали тормоза и газа Чынгыз перепутал из-за сильной усталости, а в результате пострадало восемь человек, двоим из них пришлось делать операции. Суд приговорил парня к полутора годам исправительных работ. Но благодаря нашим ходатайствам и, конечно же, в первую очередь добросовестному труду самого Чынгыза его освободили досрочно. И он благополучно уехал на родину, в Кыргызстан.

Насколько известно, вы и сами связаны с правоохранительной деятельностью.

- Да, я был помощником одного из заместителей (от Кыргызстана) руководителя Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ (БК БОП, штаб-квартира в Москве – VB.KG). Есть грамоты, медали, от МВД России и Кыргызстана. Продолжаю сотрудничать с правоохранительными органами и сегодня. Это помогает и в профилактической деятельности.

Следующий год – год 75-летия Великой Победы. Масштабно отпраздновать эту памятную дату готовятся и в Кыргызстане, и в России, и во многих других странах. Конечно, по улицам их столиц и городов вновь пройдет "Бессмертный полк". В России его обязательными участниками являются и многочисленные представители кыргызской диаспоры.

- Предстоящий год тем более не станет исключением. И я горжусь, что активно участвую в этой теперь уже международной инициативе. Являюсь координатором "Бессмертного полка" от нашей диаспоры в Москве, занимаюсь страницей "Россия, "Бессмертный полк", Кыргызстан" в соцсетях. Мы участвуем в этом движении с момента первого шествия по российской столице. И каждый год в него вливается все больше наших соотечественников в различных регионах России, что особо важно - много молодежи. В Москве подготовкой у нас занимается специальная инициативная группа. Загодя приобретаем штендеры, рамки, другую атрибутику, прорабатываем необходимые организационные вопросы. 9 мая, как обычно собираемся к 11.00 утра у Белорусского вокзала и оттуда отправляемся со многими другими к Красной площади. Обязательно берем с собой флаги Кыргызстана, кто-то одевается в национальную одежду. Нашим опытом интересуются соотечественники, журналисты и в других странах, звонят, списываются по Интернету.

Еще одна инициатива, связанная с Великой Отечественной и исходящая от посольства КР в РФ, здешней диаспоры, - установить под городом Ржевом памятник воинам-кыргызстанцам, павшим здесь во время одной из самых кровопролитных битв той войны. Ваша организация примет участие в этом проекте, реализовать который предусматривается на народные средства?

- Обязательно, Как, впрочем, и в других проектах, цель которых - увековечение памяти о нашей общей героической истории, сохранение ее и передача последующим поколениям. Без этого невозможно патриотическое воспитание молодежи, а такая задача сегодня приобретает особую актуальность.

И еще. Совсем недавно вы были назначены общественным помощником акыйкатчы Кыргызстана по Москве и Московской области. Это очень ответственный участок работы. Ваши планы?

- Мне и раньше, как я уже говорил, приходилось вплотную заниматься проблемами кыргызстанцев в Москве. Теперь эту работу продолжу уже в новом качестве, как и прежде – в тесном контакте с посольством, представительствами МВД и Госслужбы миграции Кыргызстана, с активом нашей диаспоры. Люди звонят по разным поводам – попадают в полицию, суд, жалуются на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов и так далее. Для выяснения обстоятельств, решения вопросов требуется выезжать в эти учреждения, в СИЗО, в спецучреждение временного содержания иностранных граждан, в простонародье - спецприемник, СИЗО, беседовать с их руководителями, ответственными лицами. Обязательно наладим взаимодействие с Уполномоченным по правам человека РФ в Москве. Задач по защите прав и интересов наших соотечественников, вне зависимости от их возраста, много, они действительно очень ответственные, постараюсь достойно решать их.