Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Улан Кошматов: Наши приоритеты – помощь соотечественникам в России

165  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

О работе с молодыми соотечественниками в России VB.KG рассказал Улан Кошматов, заместитель руководителя крупнейшего в Москве и Московской области межрегионального общественного объединения "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение".

Улан Нурланович, известно, что трудовые мигранты из Кыргызстана в России – люди преимущественно молодого возраста. О важности работы с ними говорилось и на недавнем форуме, который провело в Москве представляемое вами межрегиональное общественное объединение "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение". В дискуссии участвовали представители различных организаций кыргызской и других диаспор, государственные и общественные деятели РФ и КР. Какие приоритеты в этой сфере определяет ваша организация?

- Я бы назвал, прежде всего, правовое просвещение молодых соотечественников, профилактику правонарушений среди них, патриотическое воспитание, спорт. Ну и, конечно, посильное содействие решению различных возникающих проблем. Как раз всеми этими и другими взаимосвязанными вопросами занимается в "Кыргыз биримдиги" комитет спорта и молодежи, который я возглавляю уже в течение ряда лет. И кое-какой опыт в решении поставленных задач мы наработали.

Вот об этом подробнее. Давайте начнем со спорта, которому, насколько известно, привержены и вы сами.

- Я не преувеличу, если скажу, что наши ребята и девушки уже заняли свою нишу в спортивной жизни Москвы и Московской области и успешно представляют родную республику на многочисленных соревнованиях. Это и ежегодные спартакиады культурно-национальных общин Москвы, и состязания в день празднования Нооруза в российской столицу, и соревнования по футболу, волейболу, борьбе, штанге, гиревому спорту, теннису, другим видам спорта. Причем наши соотечественники не просто активно участвуют в них, но и стабильно занимают призовые места. На упомянутом форуме "Кыргыз биримдиги", который проходил в здании Общественной палаты России, мы оформили целый стенд, посвященный достижениям молодых кыргызстанцев на спортивном поприще. Однако это лишь малая часть завоеванных ими за последние годы грамот, дипломов, кубков, призов.

Но и представленный арсенал наград весьма внушителен.

- Как только нам передают положение об очередном турнире, организуемом правительством Москвы, Московским Домом национальностей, другими государственными и неправительственными структурами, сразу приступаем к подготовке. Отправляем заявки, формируем команды, начинаем тренировки. И это лишь часть проводимой работы, которая направлена на приобщение наших соотечественников к спорту, к физическому самосовершенствованию. Мы постоянно проводим мысль: свободное время лучше проводить не в увеселительных заведениях с алкоголем, которых в Москве хватает, а в спортивных секциях, на тренировках. Тем более, что возможностей и для этого предостаточно. Часто наши трудовые мигранты, студенты после работы, учебы просто собираются на какой-нибудь площадке и играют в волейбол, футбол. Раз в квартал и мы сами стараемся и сами организовать какое-то спортивное мероприятие.

Когда речь идет о международных соревнования, нужна единая экипировка, другое оснащение. Где берете их?

- Изыскиваем финансы, привлекаем спонсоров из числа представителей диаспоры, среди которых немало предпринимателей, людей, имеющих свой бизнес в России. И наши спортсмены всегда очень достойно выглядят перед зрителями, не только в игре, но и внешне.

Есть ли какая-то статистика об увлечении кыргызстанцев спортом в Московском регионе?

- В Москве и Подмосковье насчитывается до 700 тысяч кыргызов, это и те, кто постоянно живут здесь, и те, кто находятся временно, на заработках. 80-70 процентов из них – молодежь, среди которой количество людей, увлекающихся спортом, постоянно растет. Многие, несмотря на напряженный рабочий график, тренируются вечерами, даже ночами. Это особенно касается борцовских секций.

Борьба – это не только столь популярные нынче единоборства?

- Нет, конечно. Это и классическая, и вольная, в "Кыргыз биримдиги" есть команда по борьбе на поясах, я ее готовлю. Но единоборства, безусловно, одни из самых востребованных. И наши ребята показывают отличные результаты, выступая в России на региональных, международных турнирах такого профиля. Я сам многие годы являлся представителем Федерации ММА и панкратиона Кыргызстана в России, только нынешней весной сдал этот пост. Увлеченность парней и даже девушек из Кыргызстана столь мужественным видом спорта, как, впрочем, и всеми другими видами, можно только приветствовать

И сколько секций единоборств, в которых тренируются кыргызстанцы, насчитывается в Москве сегодня?

- Думаю, уже больше трех десятков.

Весной по российскому телевидению были показаны нашумевшие сюжеты, в которых критически оценивалась деятельность подобных секций, с участием мигрантов из Центральноазиатского региона. Некоторые эксперты заявляли, что в них готовятся чуть ли не боевики, которые могут быть потом использованы во время стихийных уличных выступлений. Журналисты побывали в таких секциях…

- …В том числе и в наших, кыргызстанских. И ничего противоправного в их существовании и работе не обнаружили. Все наши секции действуют официально, на основе лицензий, строго в соответствии с уставными документами и установленными правилами. И в них также строго следят за тем, чтобы никто не решился применить приобретенные бойцовские навыки в мирной жизни, вне спортивного зала. Ребята знают – за подобные действия могут запросто отлучить от тренировок. Условие жесткое: либо выполняешь установленные для всех требования, либо придется уйти. Никто еще не выбирал второе, не был уличен в нарушении общественного порядка.

Тут мы как раз выходим на правоохранительную проблематику. В числе приоритетов вы называли профилактику правонарушений среди соотечественников. В чем она заключается?

- Несколько раз в год представительство МВД Кыргызстана в России собирает в Москве тренеров спортивных сообществ, где занимаются наши соотечественники, проводит с ними и с их воспитанниками соответствующие беседы. Мы обязательно участвуем в этих и других подобных мероприятиях. Вместе с сотрудниками посольства, представительств МВД и Госслужбы миграции КР в РФ посещаем места работы, а также отдыха наших трудовых мигрантов, разъясняем их права и обязанности как представителей другого государства. Также находимся в контакте с правоохранительными органами Москвы, Подмосковья. С ними тесно взаимодействует представительство нашего МВД. И ему мы передаем полученную информацию о противоправных действиях кого-то из соотечественников.

В расследованиях правонарушений, совершаемых ими, тоже участвуете?

- Нет, таких полномочий у нас нет. Но посильную информационную помощь правоохранительным органам, если потребуется, оказываем. Также помогаем согражданам, у которых возникли проблемы такого рода. Ведь разные ситуации возникают, случается, что человек не очень-то виноват или его просто подставили, а теперь он рискует понести уголовную ответственность. Бывает, кто-то не может защитить себя в силу не только правовой неграмотности, но и плохого знания русского языка. Привлекаем адвокатов, переводчиков, участвуем в судебных заседаниях, представляя интересы таких людей. Также направляем ходатайства, предоставляем характеристики в правоохранительные, судебные органы.

И каковы результаты?

- К примеру, считаю, что именно активное содействие диаспоры сыграло важную роль в судьбе 28-летнего Чынгыза Анарбека уулу, который в разгар прошлогоднего чемпионата мира по футболу в России совершил в Москве наезд на пешеходов. Это была нашумевшая история, получившая всемирную огласку. Педали тормоза и газа Чынгыз перепутал из-за сильной усталости, а в результате пострадало восемь человек, двоим из них пришлось делать операции. Суд приговорил парня к полутора годам исправительных работ. Но благодаря нашим ходатайствам и, конечно же, в первую очередь добросовестному труду самого Чынгыза его освободили досрочно. И он благополучно уехал на родину, в Кыргызстан.

Насколько известно, вы и сами связаны с правоохранительной деятельностью.

- Да, я был помощником одного из заместителей (от Кыргызстана) руководителя Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ (БК БОП, штаб-квартира в Москве – VB.KG). Есть грамоты, медали, от МВД России и Кыргызстана. Продолжаю сотрудничать с правоохранительными органами и сегодня. Это помогает и в профилактической деятельности.

Следующий год – год 75-летия Великой Победы. Масштабно отпраздновать эту памятную дату готовятся и в Кыргызстане, и в России, и во многих других странах. Конечно, по улицам их столиц и городов вновь пройдет "Бессмертный полк". В России его обязательными участниками являются и многочисленные представители кыргызской диаспоры.

- Предстоящий год тем более не станет исключением. И я горжусь, что активно участвую в этой теперь уже международной инициативе. Являюсь координатором "Бессмертного полка" от нашей диаспоры в Москве, занимаюсь страницей "Россия, "Бессмертный полк", Кыргызстан" в соцсетях. Мы участвуем в этом движении с момента первого шествия по российской столице. И каждый год в него вливается все больше наших соотечественников в различных регионах России, что особо важно - много молодежи. В Москве подготовкой у нас занимается специальная инициативная группа. Загодя приобретаем штендеры, рамки, другую атрибутику, прорабатываем необходимые организационные вопросы. 9 мая, как обычно собираемся к 11.00 утра у Белорусского вокзала и оттуда отправляемся со многими другими к Красной площади. Обязательно берем с собой флаги Кыргызстана, кто-то одевается в национальную одежду. Нашим опытом интересуются соотечественники, журналисты и в других странах, звонят, списываются по Интернету.

Еще одна инициатива, связанная с Великой Отечественной и исходящая от посольства КР в РФ, здешней диаспоры, - установить под городом Ржевом памятник воинам-кыргызстанцам, павшим здесь во время одной из самых кровопролитных битв той войны. Ваша организация примет участие в этом проекте, реализовать который предусматривается на народные средства?

- Обязательно, Как, впрочем, и в других проектах, цель которых - увековечение памяти о нашей общей героической истории, сохранение ее и передача последующим поколениям. Без этого невозможно патриотическое воспитание молодежи, а такая задача сегодня приобретает особую актуальность.

И еще. Совсем недавно вы были назначены общественным помощником акыйкатчы Кыргызстана по Москве и Московской области. Это очень ответственный участок работы. Ваши планы?

- Мне и раньше, как я уже говорил, приходилось вплотную заниматься проблемами кыргызстанцев в Москве. Теперь эту работу продолжу уже в новом качестве, как и прежде – в тесном контакте с посольством, представительствами МВД и Госслужбы миграции Кыргызстана, с активом нашей диаспоры. Люди звонят по разным поводам – попадают в полицию, суд, жалуются на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов и так далее. Для выяснения обстоятельств, решения вопросов требуется выезжать в эти учреждения, в СИЗО, в спецучреждение временного содержания иностранных граждан, в простонародье - спецприемник, СИЗО, беседовать с их руководителями, ответственными лицами. Обязательно наладим взаимодействие с Уполномоченным по правам человека РФ в Москве. Задач по защите прав и интересов наших соотечественников, вне зависимости от их возраста, много, они действительно очень ответственные, постараюсь достойно решать их.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383849
Теги:
ВОВ, права человека, правозащитники, Россия, спорт, трудовая миграция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  