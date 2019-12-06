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В Минске отдали дань памяти кыргызскому поэту Аалы Токомбаеву

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- Евгений Денисенко
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В Белорусском Обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами состоялся литературный вечер, посвященный 115-летию со дня рождения кыргызского поэта Аалы Токомбаева. Об этом сообщили в Исполкоме СНГ со ссылкой на посольство Кыргызстана в Беларуси.

В мероприятии приняли участие представители Общества дружбы "Беларусь-Кыргызстан", творческой интеллигенции, члены Союза писателей Беларуси, деятели культуры, журналисты и студенты.

Председатель Белорусского Общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами Нина Иванова в своем выступлении отметила творчество АалыТокомбаева, которое, по ее совам, пронизано любовью к земле, к людям, к истории и Отечеству. Имя Аалы Токомбаева, подчеркнула Иванова, связывают с рождением современной кыргызской поэзии. Бесспорным и однозначным доказательством этого служит то, что Токомбаев является первым кыргызским поэтом, стихи которого были напечатаны.

Председатель общества дружбы "Беларусь-Кыргызстан", глава Союза писателей Беларуси Николай Чергинец также рассказал о творчестве поэта:

- Аалы Токомбаев дитя удивительнейшего края, края озер и гор, о таких людях говорят, что они никогда не смогут, возвышая равнины унизить горы. Этот край удивительный по своей красоте, и он не мог не родить прекрасные идеи, а ведь люди такого таланта, такого масштаба являются представителями истории всей мировой цивилизации.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрмек Ибраимов выразил благодарность участникам литературного вечера и всему белорусскому народу за его интерес кыргызской культуре и творчеству Токомбаева. Дипломат отметил, что именно развитие дружественных и культурных связей непосредственно между народами является одним из важных направлений двустороннего сотрудничества.

В ходе вечера представители творческой общественности и деятели культуры, а также белорусские студенты прочитали отрывки из произведений Аалы Токомбаева и исполнили музыкальные номера.


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URL: https://www.vb.kg/383850
Теги:
Кыргызстан, Россия, культура, поэт
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