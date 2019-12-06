Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстанцы приняли участие в фестивале семейного спорта в России

121  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Семья из Кыргызстана успешно представила родную республику на 3-м Фестивале спорта среди семейных команд, который проходил в Перми с 29 ноября по 3 декабря.

В числе участников, по сообщению российских СМИ, были Рахатбек Кабиров и Чинара Айтбаева и их младшие дети Иман и Камелия.

Организаторами фестиваля, который собрал 200 человек из девяти стран (Казахстан, Таджикистан, Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Молдова, Украина, Россия), выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Всероссийская федерация школьного спорта и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств СНГ. Главной целью этого мероприятия было названо развитие семейного спорта и укрепление международных спортивных и гуманитарных связей.

Команды соревновались в семейных эстафетах в универсальном манеже "Пермь Великая", а также в бассейне спорткомплекса "Рекорд". Участникам также представили насыщенную культурную программу, состоявшую из церемонии открытия Фестиваля, фитнес-разминки вместе с российскими спортсменами, конкурса "Визитная карточка" и экскурсии в Кунгурскую ледяную пещеру. Поддержать участников фестиваля приехала знаменитая спортсменка Ирина Роднина и Паралимпийская чемпионка Римма Баталова.

Соревнования состояли из трех этапов: эстафета "Тропа лидеров", многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и состязания по плаванию. В общекомандном зачете победила сборная Молдовы. Россияне на втором месте, тройку лидеров замкнула команда Казахстана.

Активными участниками спортивных состязаний стали и зрители фестиваля. Они не только болели за своих фаворитов, но и приняли участие в масштабной фитнес-зарядке, смогли сами пробежать эстафетную полосу "Тропа лидеров" и сдать нормативы ГТО.

Как сообщается, Рахатбек Кабиров в июне 2019 года выступал за сборную Кыргызстана на футбольно-музыкальном фестивале "Арт-футбол" в Москве. Участие семьи Кабировых в пермском фестивале стало возможным благодаря сотрудничеству между его оргкомитетом и Российским центром науки и культуры в Бишкеке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383853
Теги:
Россия, спорт, Кыргызстан, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  