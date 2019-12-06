Кыргызстанцы приняли участие в фестивале семейного спорта в России

Семья из Кыргызстана успешно представила родную республику на 3-м Фестивале спорта среди семейных команд, который проходил в Перми с 29 ноября по 3 декабря.

В числе участников, по сообщению российских СМИ, были Рахатбек Кабиров и Чинара Айтбаева и их младшие дети Иман и Камелия.

Организаторами фестиваля, который собрал 200 человек из девяти стран (Казахстан, Таджикистан, Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Молдова, Украина, Россия), выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Всероссийская федерация школьного спорта и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств СНГ. Главной целью этого мероприятия было названо развитие семейного спорта и укрепление международных спортивных и гуманитарных связей.

Команды соревновались в семейных эстафетах в универсальном манеже "Пермь Великая", а также в бассейне спорткомплекса "Рекорд". Участникам также представили насыщенную культурную программу, состоявшую из церемонии открытия Фестиваля, фитнес-разминки вместе с российскими спортсменами, конкурса "Визитная карточка" и экскурсии в Кунгурскую ледяную пещеру. Поддержать участников фестиваля приехала знаменитая спортсменка Ирина Роднина и Паралимпийская чемпионка Римма Баталова.

Соревнования состояли из трех этапов: эстафета "Тропа лидеров", многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и состязания по плаванию. В общекомандном зачете победила сборная Молдовы. Россияне на втором месте, тройку лидеров замкнула команда Казахстана.

Активными участниками спортивных состязаний стали и зрители фестиваля. Они не только болели за своих фаворитов, но и приняли участие в масштабной фитнес-зарядке, смогли сами пробежать эстафетную полосу "Тропа лидеров" и сдать нормативы ГТО.

Как сообщается, Рахатбек Кабиров в июне 2019 года выступал за сборную Кыргызстана на футбольно-музыкальном фестивале "Арт-футбол" в Москве. Участие семьи Кабировых в пермском фестивале стало возможным благодаря сотрудничеству между его оргкомитетом и Российским центром науки и культуры в Бишкеке.