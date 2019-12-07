В Москве отметят день рождения Чингиза Айтматова

Мероприятия, посвященные очередной годовщине со дня рождения Чингиза Айтматова, готовятся провести в Москве ряд учреждений, в том числе образовательной сферы.

Вечера памяти классика кыргызской, советской и мировой литературы намечены на 12 декабря или на ближайшие к этой дате дни.

Одно из таких мероприятий запланировано в Российском университете дружбы народов. Несколько лет назад здесь уже проходила большая международная конференция, посвященная жизни и творчеству Айтматова, истории инициированного им Иссык-Кульского форума. А в прошлом году одному из учебных залов вуза присвоили его имя. "Учебная аудитория имени великого писателя-гуманиста Чингиза Торекуловича Айтматова" – так написано на табличке, прикрепленной к ее дверям.

- Этот большой лекционный зал площадью 105 квадратных метров, рассчитанный на сто человек, был открыт по решению ученого совета университета, - говорит профессор РУДН Турсумбай Кубатбеков. – И теперь мы реализуем долгосрочный проект. Он предусматривает проведение здесь различных вузовских и международных мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества в культурной и гуманитарных сферах, на популяризацию творчества Айтматова, духовных принципов, которые он провозглашал в своих книгах. В этих же стенах проходят собрания актива кыргызской диаспоры, обсуждаться ее планы на будущее.

Местом еще одного мероприятия станет Московский государственный лингвистический университет, где также организовывались айтматовкие форумы. Теперь здесь готовятся провести открытый урок на тему творчества Айтматова и крупнейшего кыргызского, советского поэта-манасчи Саякбая Каралаева. Они знали друг друга, и каждый внес свой огромный вклад в развитие национальной культуры. Именно в МГЛУ уже более 15 лет действует Центр кыргызского языка и культуры имени Чингиза Айтматова, на создание которого в свое время вдохновил сам автор "Джамили" и "Плахи".

Отдать дань памяти Айтматову готовятся и в общественных организациях кыргызской диаспоры в Москве. А в ее творческих объединениях "Москва кайрыктары" ("Московские напевы") и "Ранние журавли" запланировали литературные вечера, связанные с именем Айтматова.