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Райымбек Матраимов будет судиться с "Азаттыком" и Ширин Айтматовой

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- Оксана Гут
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Экс- заместитель начальника ГТС КР Райымбек Матраимов намерен судиться с журналистами, которые провели расследование о выводе 700 млн долларов из Кыргызстана и экс-депутатом ЖК Ширин Айтматовой. Об этом он заявил журналистам, выходя с допроса по делу Саймаити.

Матраимов сообщил, что готовит иск в суд, потому что все сказанное о нем в журналистской расследовании - это ложь.

- Не то что 700 млн долларов, даже 7 тыйын из этих денег я не видел, - возмутился он.

По словам Райымбека Матраимова, он с августа находился в Турции по делам бизнеса и ему пришлось вернуться в страну чтобы участвовать в вопросах по делу Саймаити. К слову, он заверил, что с убитым бизнесменом не был знаком.


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URL: https://www.vb.kg/383858
Теги:
ГКНБ, СМИ, суд, Кыргызстан, Райымбек Матраимов, Ширин Айтматова
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