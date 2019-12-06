Райымбек Матраимов будет судиться с "Азаттыком" и Ширин Айтматовой

Экс- заместитель начальника ГТС КР Райымбек Матраимов намерен судиться с журналистами, которые провели расследование о выводе 700 млн долларов из Кыргызстана и экс-депутатом ЖК Ширин Айтматовой. Об этом он заявил журналистам, выходя с допроса по делу Саймаити.

Матраимов сообщил, что готовит иск в суд, потому что все сказанное о нем в журналистской расследовании - это ложь.

- Не то что 700 млн долларов, даже 7 тыйын из этих денег я не видел, - возмутился он.

По словам Райымбека Матраимова, он с августа находился в Турции по делам бизнеса и ему пришлось вернуться в страну чтобы участвовать в вопросах по делу Саймаити. К слову, он заверил, что с убитым бизнесменом не был знаком.