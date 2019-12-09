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Из Петербурга поставят в Кыргызстан "умные" сиденья для унитазов

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- Евгений Денисенко
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Компания из Санкт-Петербурга, специализирующаяся на производстве автоматизированных систем (диспенсеров) для замены одноразовых гигиенических покрытий на унитазе, приступает к реализации своей продукции в Кыргызстане и Казахстане. Первые на очереди, по словам главы компании Марии Шумиловой, - Бишкек, Нур-Султан, Кокшетау и Павлодар.

Предлагаемое устройство крепится на любую модель унитаза и позволяет держать сиденье в чистоте. Для посетителя это выглядит так: пришел в туалет, нажал кнопочку, на унитаз приехало специальное одноразовое пленочное покрытие, на него можно сесть. После использования покрытие уезжает в специальный отсек и самоуничтожается.

Основной рынок компании сейчас, как заявлено, – это Россия, продукция представлена уже в 15 городах страны. Заказчиками выступают рестораны, медклиники, фитнес-центры, офисы. "Выход на рынки Казахстана и Кыргызстана не был целенаправленным: после интервью на одном из YouТube-каналов нас неожиданно завалили заявками из этих стран, – объясняет Мария Шумилова. – Пришлось выбирать дилеров в регионах, мы рассмотрели 100 потенциальных партнеров".


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URL: https://www.vb.kg/383862
Теги:
Казахстан, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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