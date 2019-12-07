СДПК о деле ТЭЦ: Это было не правосудие, а пародия на него

Вчера, 6 декабря 2019 года, был вынесен обвинительный приговор по так называемому "делу энергетиков" или же делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Среди осужденных – заместитель Председателя СДПК, член Политсовета, экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также член СДПК Салайдин Айвазов.

В связи с чем, пресс-служба СДПК распространила свои комментарии относительно приговора суда.

Редакция VB.KG публикует обращение социал- демократов полностью.

- Мы глубоко возмущены не правовым, абсолютно несправедливым и явно неприкрытым политическим решением суда. Это было не правосудие, а пародия на него. Суд не нашел никаких признаков незаконного обогащения подсудимых, не установил наличие преступного умысла в их действиях, никак не доказал существования между ними противоправной связи, но осудил Исакова, Калиева, Сатыбалдиева именно за "коррупцию". Мы уверены, что этот приговор - часть политической борьбы против экс-президента Алмазбека Атамбаева, это месть за то, что именно мы начали разоблачать коррупционные схемы, в которых замешана нынешняя власть.

Алмазбек Атамбаев говорил о том, что преследование его самого и его сторонников - это месть за Раима Матраимова. И Сапар Исаков, уволивший в свое время Матраимова из таможни, говорил на суде о том же самом. Власть оберегает клан Матраимовых. Поэтому жестокий приговор Свердловского суда оказался для нас вполне ожидаемым.

Поражает контраст, когда Исакова, у которого не могут найти никакого незаконно нажитого имущества, никаких предметов роскоши или активов, бросают в тюрьму, а людей, у которых журналисты находят миллионы и особняки за границей, власть боится даже пальцем тронуть. Но народ Кыргызстана видит все, он понимает, на чьей стороне правда. Беззаконие не будет продолжаться вечно.

Выражаем Сапару Исакову, Жанторо Сатыбалдиеву, Салайдину Авазову, Айбеку Калиеву, Темирлану Бримкулову, Жолдошбеку Назарову, Ольге Лавровой свою поддержку и заявляем, что мы уверены: настоящие коррупционеры и те, кто в угоду им фальсифицировал уголовные дела, еще понесут ответственность перед народом! - заключили в СДПК.