В Общественной палате РФ отметили вклад поисковиков из Кыргызстана

"Судьба солдата: теория и практика архивных исследований"" – международная научно-практическая конференция под таким названием состоялась в Москве, в Общественно палате России. Как отмечалось, такой форум проводится уже третий год подряд, нынешний собрал более 250 поисковиков из 10 стран.

Его организаторами конференции выступили Общероссийское общественное движение (ООД) по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Общественная палата (ОП) РФ, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств СНГ.

Открывая конференцию Елена Цунаева, ответственный секретарь ОДД "Поисковое движение России", председатель Комиссии ОП РФ по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, подчеркнула: "Главная идея этой конференции – собрать людей, которые не всегда друг друга понимают, но занимаются одним важным и добрым делом. Историки, архивисты, поисковики, краеведы – кто-то ездит в экспедиции, кто-то нет, но всех объединяет общая работа по установлению судьбы солдата".

С приветственными словами к участникам обратились первый заместитель Секретаря ОП РФ, Герой России Вячеслав Бочаров, заместитель начальника Управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, Исполнительный директор Фонда "История Отечества" Константин Могилевский, декан факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Елена Малышева, директор Музея Победы Александр Школьник.

Всего на форуме было представлено 130 докладов. Одним из приоритетных назван проект "Поискового движения России" "Без срока давности". Его цель – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

Также участники рассмотрели целый спектр проблем, в числе которых паспортизация воинских захоронений, уточнение имен павших на полях сражений. Актуальные задачи обсуждались в рамках нескольких секций: "Работа с архивными фондами", "Методика и практика: установление фронтовой судьбы", "Книга Памяти. Увековечение памяти погибших защитников Отечества", "Проекты и исследования". Отмечались усилия, предпринимаемые посиковиками не только России, но и других стран, в том числе Кыргызстана.

"Отрадно, что коллеги из бывших республик Советского Союза продолжают занимаются увековечением памяти погибших защитников Отечества. В Кыргызстане в свое время публиковали сведения о солдатах в СМИ в виде карточек. Теперь наши коллеги находят эти карточки и пытаются восстановить то, что утеряно", - сообщила Елена Валатина, председатель регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в Тамбовской области.

Участники конференции договорились укреплять свое сотрудничество, которое приобретает особую актуальность в канун 75-летия Великой Победы.