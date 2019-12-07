В Московском метро запустили поезд в честь пятилетия ЕАЭС

Тематический поезд в честь пятилетия Евразийского экономического союза начал курсировать по Кольцевой линии Московского метрополитена. Торжественный запуск его состоялся 6 декабря в электродепо "Красная Пресня", в присутствии представителей всех стран пятерки.

В этом составе – пять двухсекционных вагонов. Интерьер каждого из них посвящен одному из государств ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России. Пассажиры, как подчеркнули в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), смогут узнать интересные факты об этих странах, об их основных отраслях экономики, национальных традициях.

При этом в каждом вагоне размещена информация о том, что такое Евразийский экономический союз, когда и зачем он создан, чем занимается ЕЭК.

В верхней части салона показаны темпы роста ВВП стран-участниц. А на дверях представлены инфографика о структуре экспорта товаров данных государств, результатах внешней торговли с третьими странами, преимуществах Союза для его жителей. QR-коды позволят пассажирам посмотреть анимационные ролики о ЕАЭС, а также перейти на странички ЕЭК в соцсетях и почитать свежие новости о Союзе.

- Этот поезд дружбы будет информировать о том, что из себя представляет Евразийский экономический союз. Мы – молодое объединение, и такие инициативы для нас очень важны – они способствуют узнаваемости Союза и помогают рассказывать о тех плюсах, которые дает объединение, – подчеркнул во время торжественной церемонии запуска поезда председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

А председатель Совета ЕЭК, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян отметил, что запуск тематического поезда ЕАЭС символизирует движение интеграции вперед.

- Подобного рода мероприятия повышают информированность граждан наших стран о Союзе. Зайдя в вагоны, визуально можно попасть в наше единое евразийское пространство. А сама атмосфера поезда позволяет раскрыть важность интеграционного объединения и гостеприимство нашего региона, - заявил Григорян.

- Поезд, посвященный пятилетию Евразийского экономического союза, - шестнадцатый именной состав Московского метрополитена в этом году. Он будет курсировать по Кольцевой линии полгода и перевезет порядка трех миллионов человек, которые смогут подробно ознакомиться с достижениями Союза и особенностями стран-участниц, - отметила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

29 мая 2019 года исполнилось пять лет с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, в который вошли такие страны, как Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.