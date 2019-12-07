Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Московском метро запустили поезд в честь пятилетия ЕАЭС

126  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Тематический поезд в честь пятилетия Евразийского экономического союза начал курсировать по Кольцевой линии Московского метрополитена. Торжественный запуск его состоялся 6 декабря в электродепо "Красная Пресня", в присутствии представителей всех стран пятерки.

В этом составе – пять двухсекционных вагонов. Интерьер каждого из них посвящен одному из государств ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России. Пассажиры, как подчеркнули в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), смогут узнать интересные факты об этих странах, об их основных отраслях экономики, национальных традициях.

При этом в каждом вагоне размещена информация о том, что такое Евразийский экономический союз, когда и зачем он создан, чем занимается ЕЭК.

В верхней части салона показаны темпы роста ВВП стран-участниц. А на дверях представлены инфографика о структуре экспорта товаров данных государств, результатах внешней торговли с третьими странами, преимуществах Союза для его жителей. QR-коды позволят пассажирам посмотреть анимационные ролики о ЕАЭС, а также перейти на странички ЕЭК в соцсетях и почитать свежие новости о Союзе.

- Этот поезд дружбы будет информировать о том, что из себя представляет Евразийский экономический союз. Мы – молодое объединение, и такие инициативы для нас очень важны – они способствуют узнаваемости Союза и помогают рассказывать о тех плюсах, которые дает объединение, – подчеркнул во время торжественной церемонии запуска поезда председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

А председатель Совета ЕЭК, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян отметил, что запуск тематического поезда ЕАЭС символизирует движение интеграции вперед.

- Подобного рода мероприятия повышают информированность граждан наших стран о Союзе. Зайдя в вагоны, визуально можно попасть в наше единое евразийское пространство. А сама атмосфера поезда позволяет раскрыть важность интеграционного объединения и гостеприимство нашего региона, - заявил Григорян.

- Поезд, посвященный пятилетию Евразийского экономического союза, - шестнадцатый именной состав Московского метрополитена в этом году. Он будет курсировать по Кольцевой линии полгода и перевезет порядка трех миллионов человек, которые смогут подробно ознакомиться с достижениями Союза и особенностями стран-участниц, - отметила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

29 мая 2019 года исполнилось пять лет с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, в который вошли такие страны, как Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383870
Теги:
Беларусь, Казахстан, Россия, Армения, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика, поезд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  