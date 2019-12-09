В Москве встретились парламентарии Кыргызстана и России

В Москве, в Государственной Думе состоялось девятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации. Оно прошло с участием парламентарием обеих стран, а также заместителя Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - полномочный представителя Жогорку Кенеша Нурбека Сатвалдиева.

Как проинформировали в МПА, стороны обсудили вопросы экономического, культурного и гуманитарного партнерства, а также обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития межрегиональных связей субъектов России с Кыргызстаном и его административно-территориальными единицами. Поскольку президентами обеих стран 2020 год был объявлен перекрестным годом КР и РФ, парламентарии уделили особое внимание укреплению двустороннего сотрудничества в гуманитарных и культурных сферах.

Также была подчеркнута важность усиления координации между парламентариями двух государств в рамках процессов гармонизации и синхронизации национальных законодательств стран - участниц Евразийского экономического союза.

Кроме того, члены комиссии отметили важную роль всех народов многонационального СССР в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Депутаты Жогорку Кенеша посетили выставку военной живописи "Память поколений" и Центральный музей Великой Отечественной войны.