Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Москве встретились парламентарии Кыргызстана и России

26  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве, в Государственной Думе состоялось девятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации. Оно прошло с участием парламентарием обеих стран, а также заместителя Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - полномочный представителя Жогорку Кенеша Нурбека Сатвалдиева.

Как проинформировали в МПА, стороны обсудили вопросы экономического, культурного и гуманитарного партнерства, а также обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития межрегиональных связей субъектов России с Кыргызстаном и его административно-территориальными единицами. Поскольку президентами обеих стран 2020 год был объявлен перекрестным годом КР и РФ, парламентарии уделили особое внимание укреплению двустороннего сотрудничества в гуманитарных и культурных сферах.

Также была подчеркнута важность усиления координации между парламентариями двух государств в рамках процессов гармонизации и синхронизации национальных законодательств стран - участниц Евразийского экономического союза.

Кроме того, члены комиссии отметили важную роль всех народов многонационального СССР в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Депутаты Жогорку Кенеша посетили выставку военной живописи "Память поколений" и Центральный музей Великой Отечественной войны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383872
Теги:
парламент, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  