Нуржигит Субанкулов из Кыргызстана прошел в четвертьфинал "Голоса" (фото)

В рамках очередного этапа восьмого сезона российского проекта "Голос" решилась дальнейшая судьба молодого певца из Кыргызстана Нуржигита Субанкулова. Напомним, изначально он вошел в команду экс-вокалиста группы "Браво", певца и композитора, заслуженного артиста РФ Валерия Сюткина.

В ходе третьего этапа конкурсы "Нокауты", состоявшегося 6 декабря, Нуржигит

исполнил известную песню Криса Айзека "Злая игра" ("Wicked Game"). Его выступление было высоко оценено всеми членами жюри.

Сергей Шнуров:

- Удивлен. Приятно удивлен. Прямо нет слов и даже не хочется как-то сострить, сыронизировать. Это было круто. Валера (Шнуров обратился с Сюткину), я тебя поздравляю с таким замечательным дебютом. Это просто великолепно!

Константин Меладзе:

- Реально хочется сказать: "Браво, Валера", во всех смыслах браво. Просто идеально подобранная песня, и сразу люди раскрылись…Откровенно говоря, я удивлен, восхищен. Блестяще совершенно!

Полина Гагарина:

- Так же мои слова восхищения будут в адрес Валерия, но не только. Я хотела бы сказать отдельное спасибо Нуржигиту. Ну что это было! Что это было! Вообще, что это за голос! Вау!

Согласно условиям проекта, Сюткину предстояло выбрать одного из трех членов своей команды (двое подпевали Субанкулову). И он все же отдал предпочтение Арсену Мукенди.

- Господа наставники, я напоминаю, есть возможность спасти кого-то в тот момент, когда человек говорит. Давай, Нуржигит, с тебя начнем, - обратился ведущий шоу "Голос" Дмитрий Нагиев сначала к жюри, а потом и к Субанкулову.

- На самом деле, огромное спасибо проекту "Голос". В частности, Валерий Миладович, вам огромное спасибо. Благодарность за то, что дали возможность побыть в этом проекте. Благодарю вас. И всех, каждого из вас. Спасибо большое! - сказал Нуржигит

И в этот момент Константин Меладзе нажал кнопку.

- Константин Меладзе забирает в свою команду Нуржигита! – воскликнул Нагиев, подтолкнув кыргызстанца, который теперь продолжит участие в проекте. Нуржигит обнялся с Меладзе, а Сюткин пожал своему теперь уже бывшему воспитаннику руку.