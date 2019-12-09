Что входит в пакет бесплатных медуслуг для больных с сахарным диабетом

Инсулин и инсулиновые шприцы больным с сахарным диабетом должны предоставляться бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Фонда ОМС.

Сахарный диабет относится к хроническим заболеваниям, требующим длительного или постоянного применения лекарственных средств. В этой связи, в Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне предусмотрен пакет бесплатных медицинских услуг.

В частности, больные сахарным диабетом (инсулинозависимые и инсулинонезависимые) имеют право на бесплатные лекарства и медицинские

изделия (инсулин, инсулиновые шприцы по потребности, глибенкламид 5 мг (600 таблеток).

Также, приписанным к ЦСМ или ГСВ больным сахарным диабетом, предоставляется базовый пакет медицинских услуг (прием и консультация

врача, общий анализ крови, мочи, мокроты, мазка, определение сахара и холестерина в крови, моче, ЭКГ).

При необходимости: бесплатно пациенты смогут пройти и сверхбазовые лабораторно-диагностические исследования, кроме дорогостоящих

исследований; получить восстановительную, физиотерапевтическую помощь; манипуляции и процедуры в дневном стационаре ЦСМ/ГСВ. Прохождение лабораторно-диагностического исследования в амбулаторно-диагностических отделениях стационара (АДО) без внесения сооплаты.

Кроме этого, все приписанные и застрахованные по ОМС пациенты, имеют право на приобретение тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови до 500 штук со скидкой до 50% по Дополнительной программе ОМС.