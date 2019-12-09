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Золотодобывающей компании "Мекс-Ресурс" незаконно продлили лицензию?

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- Бакыт Стамов
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Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР незаконно возобновил лицензию ЗАО "Мекс-Ресурс" на поиски золота. Об этом VB.KG сообщили собственные источники.

По их данным, новообразованная лицензионная комиссия по недропользованию 5 декабря этого года рассмотрела заявление ЗАО "Мекс-Ресурс" по восстановлению лицензии.

- Дело в том, что лицензионная комиссия восстановила пропущенный срок на обжалование и в тот же день приняла решение о восстановлении прав заявителя на лицензию. Компания до этого лишалась лицензии за неуплату обязательных лицензионных платежей, - пояснили источники.

Как выяснилось, компания задолжала Госкомитету свыше 10 миллионов сомов. Само решение об аннулировании лицензии было принято лицензионной комиссией Госкомитета еще в мае 2019 года и компания ЗАО "Мекс-Ресурс" обжаловала это решение лишь в октябре.

- Несмотря на все пропущенные сроки, лицензионная комиссия под председательством зампредседателя Госкомитета, Мырзы Джаманбаева, посчитала необходимым предоставить компании возможность для дальнейшего проведения работ. Очевидно, у компании были причины столь позднего оспаривания решения об аннулировании лицензии, однако вопрос по возобновлению лицензии не был достаточно изучен и решение по нему является поспешным, а если учесть, что не все материалы были изучены, то само решение о восстановлении пропущенного срока на обжалование и восстановление лицензии – незаконным, - отметили источники.

Учитывая, что описанная ситуация требует изучения со стороны компетентных органов, редакция VB.KG обращается к уполномоченным государственным органам с просьбой о проведении тщательного расследования. При этом, редакция и далее намерена освещать ход и итоги данной ситуации.

Для справки: ЗАО "Мекс-Ресурс" - российская компания, занимающаяся геологоразведочными работами на Каиндинской площади в Манасском районе Таласской области. Компания имеет разработки по всей России и Казахстане. 29 апреля 2011 года она получила лицензию на проведение геологоразведочных работ на территории Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/383878
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, лицензия, нарушения, Кыргызстан, скандал, чиновник
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