Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Калиева: Точку в деле ТЭЦ, думаю, поставит Верховный суд

401  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 9 декабря, в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова проходит празднование 95-летия судебной системы КР.

В ходе мероприятия председатель Верховного суда Гульбара Калиева заявила СМИ, что судьи тоже могут ошибаться, поэтому постоянно проходят обучение для повышения своих профессиональных качеств.

- Судьи - тоже люди, они же не из космоса прилетели. У них тоже есть родственные связи. Поэтому мы требует от судей придерживаться судебной этики, чтобы не было стыдно за принятые решения, - сказала Калиева.

Она также, отвечая на вопросы журналистов о приговоре Свердловского райсуда по делу ТЭЦ, отметила, что не может комментировать его. Но все же высказала мнение, что точку в этом деле ставить рано.

- Особенность судебной ветви власти в том, что одна из сторон обязательно будет недовольна решением. Думаю, дело ТЭЦ обязательно дойдет до Верховного суда. Он и поставит точку, - считает глава ВС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383879
Теги:
Верховный суд, приговор, суд, Кыргызстан, Гульбара Калиева, Сапар Исаков, ТЭЦ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  