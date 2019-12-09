Калиева: Точку в деле ТЭЦ, думаю, поставит Верховный суд

Сегодня, 9 декабря, в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова проходит празднование 95-летия судебной системы КР.

В ходе мероприятия председатель Верховного суда Гульбара Калиева заявила СМИ, что судьи тоже могут ошибаться, поэтому постоянно проходят обучение для повышения своих профессиональных качеств.

- Судьи - тоже люди, они же не из космоса прилетели. У них тоже есть родственные связи. Поэтому мы требует от судей придерживаться судебной этики, чтобы не было стыдно за принятые решения, - сказала Калиева.

Она также, отвечая на вопросы журналистов о приговоре Свердловского райсуда по делу ТЭЦ, отметила, что не может комментировать его. Но все же высказала мнение, что точку в этом деле ставить рано.

- Особенность судебной ветви власти в том, что одна из сторон обязательно будет недовольна решением. Думаю, дело ТЭЦ обязательно дойдет до Верховного суда. Он и поставит точку, - считает глава ВС.