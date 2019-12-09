Никитенко: Победить коррупцию пока не удалось ни одному государству

Победить коррупцию пока не удалось ни одному государству в мире на 100 процента. Проведение антикоррупционной политики нужно и важно. Однако необходимо бороться не с последствиями, а с причинами этой глобальной проблемы. Об этом сегодня на круглом столе, посвященному Международному дню борьбы с коррупцией, заявила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, для противодействия коррупции необходима прежде всего политическая воля вкупе с поддержкой гражданского общества.

- В скором времени мы планируем проведение большого заседания профильного комитета по части антикоррупционной политики. И внесем предложения по превентивным мерам для борьбы с этим злом. На сегодня уже 186 государств присоединились к антикоррупционной Конвенции, включая Кыргызстан, - подчеркнула Никитенко.