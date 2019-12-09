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В ДТП в Оренбурге погибли кыргызстанцы. Абылгазиев выразил соболезнования

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- Оксана Гут
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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выразил соболезнование родным и близким погибших кыргызстанцев в ДТП в Оренбургской области РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

В результате страшной аварии на трассе Казань - Оренбург - Акбулак погибли четверо и пострадали еще трое граждан Кыргызской Республики. Пострадавшие в настоящее время находятся в больнице.

Глава правительства дал ряд поручений Министерству иностранных дел, Министерству здравоохранения, Министерству чрезвычайных ситуаций и другим соответствующим службам по решению вопросов, связанных с транспортировкой тел погибших в Кыргызскую Республику и оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим гражданам.

Напомним, по данным российских СМИ автоавария произошла 8 декабря на 76-м километре трассы Оренбург - Акбулак в Оренбургской области. Столкнулись Toyota Previa и Mercedes-Benz Sprinter. После столкновения оба автомобиля загорелись.

Погибли кыргызстанцы - 1981, 1984, 1990 и 1995 годов рождения. Пострадавшие - 1987, 1988 и 1991 годов рождения.


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URL: https://www.vb.kg/383883
Теги:
ДТП, погибшие, Россия, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
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