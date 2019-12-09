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Гособвинение просит для Кулматова 15 лет тюрьмы, для Ибраимова - 20 лет

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- Оксана Гут
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В Ленинском районном суде сегодня, 9 декабря, продолжилось судебное заседание по делу экс-мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова. В прениях выступили прокуроры.

Государственные обвинители просят суд признать виновным Албека Ибраимова по ряду статей УК КР, в том числе 303, 320, 205, 319, и приговорить его к лишению свободы по совокупности сроком на 20 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года.

А Кубанычбеку Кулматову избрать наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, также с конфискацией имущества и правом занимать госдолжность сроком на два года. Кроме того, лишить обвиняемых классных чинов.

Проходящим по делу экс-главе общественного государственного управления капитального строительства Сталбеку Омурканову, руководителю компании "Айкол-Курулуш" Сейткану Алиеву, учредителю стройкомпании "Альта Групп" Кубату Шаршекееву сторона обвинения просит по 15 годам лишения свободы.

Напомним, Кубанычбек Кулматов проходит обвиняемым по делу о коррупции при строительстве школы в Бишкеке на грант китайской компании ТВЕА. Албека Ибраимова обвиняют в коррупционных преступлениях в бытность им руководителем завода ТНК "Дастан".


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URL: https://www.vb.kg/383884
Теги:
коррупция, суд, Бишкек, Албек Ибраимов, Кыргызстан, Кубанычбек Кулматов
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