Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В России задержаны 9 граждан стран ЦА по подозрению в терроризме

28  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации в адрес Министерства иностранных дел России направлен официальной запрос об оказании содействия в получении информации относительно наличия среди задержанных лиц граждан Кыргызстана. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР, относительно задержания в Москве и Челябинске 9 граждан стран Центральной Азии по подозрению в террористической деятельности.

Отмечается, что в настоящее время ожидается ответ российской стороны.

Напомним, по данным российских СМИ, с ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, в Москве и Челябинске задержали двух главарей и семерых членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Уточняется, что это граждане России или уроженцы государств Центральной Азии. По версии следствия, по указанию зарубежных эмиссаров задержанные "целенаправленно распространяли на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти". Также они вербовали в свои ряды местных мусульман и находящихся в стране трудовых мигрантов, добавили в ведомстве. При обысках у членов организации нашли и изъяли запрещенную литературу, средства связи и электронные носители информации. Возбуждено несколько уголовных дел.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383890
Теги:
задержание, посольство, Россия, терроризм, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  