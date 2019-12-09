В России задержаны 9 граждан стран ЦА по подозрению в терроризме

Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации в адрес Министерства иностранных дел России направлен официальной запрос об оказании содействия в получении информации относительно наличия среди задержанных лиц граждан Кыргызстана. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР, относительно задержания в Москве и Челябинске 9 граждан стран Центральной Азии по подозрению в террористической деятельности.

Отмечается, что в настоящее время ожидается ответ российской стороны.

Напомним, по данным российских СМИ, с ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, в Москве и Челябинске задержали двух главарей и семерых членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Уточняется, что это граждане России или уроженцы государств Центральной Азии. По версии следствия, по указанию зарубежных эмиссаров задержанные "целенаправленно распространяли на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти". Также они вербовали в свои ряды местных мусульман и находящихся в стране трудовых мигрантов, добавили в ведомстве. При обысках у членов организации нашли и изъяли запрещенную литературу, средства связи и электронные носители информации. Возбуждено несколько уголовных дел.