В Москве желающих обучат кыргызскому языку

Шестимесячный курс обучения кыргызскому языку разработали в Московском государственном лингвистическом университете. Воспользоваться этим ресурсом сможет любой желающий, сообщила заведующая кафедрой языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья МГЛУ, доцент Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Женишгуль Хулхачиева-Байтерекова.

- В нашем вузе, - говорит она, - подготовлена целая программа интенсивного обучения языкам стран СНГ, один из ее сегментов – курс кыргызского языка. Обучение проводят квалифицированные специалисты, по завершению занятий слушатели получат сертификаты.

Эта кафедра, по словам ее заведующей, - единственная такого рода среди всех вузов России.

Она была образована не так давно, но еще раньше студенты отделения "Регионоведение" начали изучать, наряду с английским, немецким, китайским, также и (как второй иностранный) кыргызский, казахский, азербайджанский, армянский, молдавский, узбекский, украинский, таджикский, грузинский языки. В планах кафедры – расширение научно-методической деятельности, рецензирование научных работ, подготовка дипломников, магистров, аспирантов.

Кыргызский язык стал первым по счету в учебной программе МГЛУ. Этому поспособствовало, в том числе, и то, что на базе вуза уже более пятнадцати лет действует также единственный в РФ Центр кыргызского языка и культуры имени Чингиза Айтматова, бессменным руководителем которого является Хулхачиева-Байтерекова. Сотрудничество между МГЛУ и КНУ имени Жусупа Баласагына, а также Бишекским гуманитарным университетом осуществляется в рамках долгосрочного совместного проекта.

В ближайших планах у сотрудников кафедры, как сообщила ее заведующая, - разработка еще одной программы, предусматривающая дистанционное обучение всем профильным языкам, включая кыргызский.