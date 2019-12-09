Не учите кыргызов как жить!

Организация Объединенных Наций накануне выступила в защиту прошедшей скандальной выставки в Бишкеке. В частности, постоянный координатор ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело призвал местные власти в этом отношении "содействовать общественным дебатам без проявления нетерпимости и ненависти по вопросам гендерного равенства и прав женщин".

В свою очередь члены общественного объединения "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" обратились к представителю ООН в Кыргызстане с требованием "впредь воздерживаться от непродуманных высказываний, которые могут быть неправильно поняты и вызвать социальную дестабилизацию и отрицательно повлиять на имидж страны".

"Ваше заявление, по вопросу связанных с общественными процессами в КР, выходит за рамки заявленного и определённого протоколом Вашего юридического, правового и политического статуса.

Ваша риторика не может расцениваться иначе как лоббирование неправомерных притязаний и интересов определённых групп сомнительного направления! Которая, оскорбляет чувства и незыблемые ценности народа Кыргызстана.

Мы не хотим квалифицировать это как вмешательство во внутренние дела КР, но хотим попросить Вас проявлять должное уважение к нашему Народу и Государству и впредь воздерживаться от непродуманных высказываний, которые могут быть неправильно поняты и вызвать социальную дестабилизацию и отрицательно повлиять на имидж страны на международной арене.

Ущемлять права многонационального и многоконфессионального народа в пользу удовлетворения неправомерных, радикальных притязаний и необоснованного расширения их прав на право быть сверх общепринятых правоотношений, сверх правовых норм, сверх законов и сверх принципов правоотношений заложенных в Конституции КР! Это неприемлемо и недопустимо по тем же нормам ООН, соблюдение которых входит в Ваши прямые обязанности", - обратились активисты к Озонниа Ожиело.