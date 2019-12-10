Павильону Кыргызстана на ВДНХ вернут изначальный облик (фото)

Восстановить первоначальные элементы облика павильона № 4 на ВДНХ - такую задачу поставили перед собой специалисты, которые занимаются реконструкцией этого объекта. На базе его уже многие годы располагается павильон Кыргызстана.

Этот павильон, по словам руководителя Управления по работе со странами СНГ и внешним связям АО "ВДНХ" Ирины Яремко, - один из самых красивых здесь. К тому же он находится в центральной части ВДНХ, возле знаменитого фонтана "Дружба народов", являющегося одним из главных символов выставки. И такое местоположение, считает Яремко, - одновременно и хорошая инвестиционная возможность: "Почетно иметь свой объект в таком месте, можно найти много сфер для его использования".

Следует отметить, что в 70–е годы Киргизская ССР располагала на ВДНХ другим павильоном, но он, частично деревянный, сгорел при пожаре. Спустя годы в распоряжение уже независимого Кыргызстана передали другой павильон, принадлежавший ранее Эстонской ССР, тот самый, который значится в перечне под номером 4. В 2009-2015 годах на базе этого объекта, восстановленного силами кыргызских бизнесменов в Москве, действовал ООО "Торговый дом "Кыргызстан". Однако в 2015 году Министерство экономики КР, в ведении которого тогда находился этот ТВЦ, отказалось продлить арендный договор с российской стороной. И после череды судебных разбирательств арендатор освободил помещение, демонтировав перед этим, в соответствии с решением Арбитражного суда Москвы всю ранее восстановленную и дополненную внутреннюю инфраструктуру, коммуникации. В таком виде павильон и был опять передан Кыргызстану. В декабре 2016-го правительство КР новой уполномоченной хозяйствующей компанией определило ГП "Кыргыздипсервис" при МИД республики. Оно и взялось за реконструкцию, при содействии АО "ВДНХ".

К настоящему моменту, как отмечает Ирина Яремко, фасадные работы завершены, изыскиваются средства для проведения интерьерных. На первом всероссийском фестивале с международным участием "Архитектурное наследие" в июле 2018 года проект реставрации павильона № 4 "Кыргызстан" завоевал серебряный диплом как лучший объект сохранения и развития.

Только на внешней части павильона размещено 6 барельефов, на тему сельского хозяйства и промышленности. "Но на исходной модели, найденной нами, все выглядит несколько иначе. Люди более живые, реалистичные. На оригинальном снимке все скромнее. Все детали обязательно изучат, приведут в соответствие с оригиналом", - рассказали в компании-подрядчике.

- Мы можем видеть, как отличается первоначальная модель от того, что авторами было воплощено. Это значит, что уже на завершающей стадии проектирования, строительства фасад здания, его архитектурные решения обсуждались, видоизменялись, - говорит Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

Реставрационные работы начались в прошлом году. Здание находилось почти в аварийном состоянии. По фасаду, мраморным колоннам шли сквозные трещины. Теперь павильону вернули его первоначальный облик. Воссоздали весь лепной декор и авторский слой штукатурки. В его составе мраморная крошка, гранитный камень. Еще обновлена двухметровая скульптура в виде снопа сена и двух рыб.

Около 300 керамических плиток были полностью утрачены. Каждый фрагмент пришлось воссоздавать отдельно. Чтобы подобрать нужные оттенки, у керамистов-реставраторов ушли месяцы работы. Сейчас работают над интерьерами, расчищают лепной декор, укрепляют перекрытия, прокладывают инженерные сети. Реставраторы надеются обнаружить оставшиеся гипсовые слепки.