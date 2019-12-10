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Выборы 2020: Кыргызстанкам пообещали пряник в виде квот, но пустят ли?

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- Нина Ничипорова
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На протяжении многих лет в стране на уровне принятия решений гендерное представительство практически не учитывается. Женских голосов в мужском хоре политиков, увы, почти не стало слышно. Теперь кыргызстанкам пообещали пряник в виде квот. Но дадут ли попробовать?

В Кыргызстане, как отмечают многие международные эксперты, хорошие законы, но они почему–то нередко остаются на бумаге. В частности, в Конституции говорится, что "в КР мужчины и женщины имеют равные права и свободы, равные возможности для их реализации", что "государство создает условия для представительства различных социальных групп, определенных законом, в государственных органах и органах местного самоуправления, в том числе на уровне принятия решений". Однако мы видим обратное.

Каждые очередные выборы приводят к уменьшению числа избранных женщин, особенно в айылных кенешах КР. За период с 2004 по 2016 год процент женщин - депутатов местных кенешей - сократился более чем на одну треть - в 2004 году на 19 процентов, в 2008 году - на 17, в 2012–м - на 13, а в декабре 2016–го - на 10. На сегодняшний день в 86 айылных кенешах, то есть в каждом пятом, не было избрано ни одной женщины.

Поэтому для продвижения и защиты политических прав женщин гражданское общество провело обширную эдвокаси–кампанию по продвижению законопроекта о резервировании 30–процентной квоты для женщин в местных кенешах. Были собраны 10758 подписей граждан со всех регионов КР в поддержку данной инициативы. В результате в августе этого года был принят Закон "О внесении изменений в Закон КР "О выборах депутатов местных кенешей" по обеспечению не менее 30 процентов мандатов депутатов айылного кенеша для женщин.

И чтобы этот закон заработал, очень важно уже сегодня начать широкую информационную кампанию для всех слоев населения о новых изменениях и механизмах в законе по обеспечению 30–процентного представительства женщин в местных кенешах. Данный закон должен стать успешным показателем реализации гендерной политики в КР, и женщины наравне с мужчинами должны быть представлены на управленческих и политических должностях.

ОО "Центр помощи женщинам" в рамках проекта "Поддержка правительства в продвижении экономических, социальных и культурных прав", реализуемого при финансовой поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, начало проводить серию тренингов по всей стране по продвижению политического участия женщин. Обучение проходит по таким вопросам, как национальное и международное законодательство по правам женщин, женское лидерство, избирательная система и выборный процесс, а также идет разъяснение механизмов реализации закона о 30–процентной квоте. В результате будет подготовлена база данных потенциальных женщин - кандидатов в депутаты на выборах 2020 года, а также памятка, содержащая ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по выборам в местные кенеши.

- Мировая практика свидетельствует, что в государствах, в которых представительство женщин в органах высшей государственной власти, в парламентах и правительствах превышает треть, более компетентно и эффективно осуществляется социальная политика, охрана материнства и детства, решение вопросов труда, занятости и наиболее низкий показатель коррупции, - сказала депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева на одной из последних встреч, посвященной этой проблеме.

И что интересно, в Кыргызстане, как считают эксперты, с которыми доводилось говорить на эту тему, Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов возглавляет женщина - Нуржан Шайлдабекова, которая присутствовала на встрече. На нее пришли депутаты ЖК и местных кенешей, кандидаты в депутаты местных кенешей, представители гражданского сообщества. В основном все женщины. Они высказали свое мнение, почему так важны закон и участие женщин в принятии решений на уровне государства.

Наш голос зазвучит

Эльвира Сурабалдиева, депутат ЖК:

- Благодаря поддержке общественности наш закон был принят. И это можно считать победой. Почему он так важен? Мы, как депутаты парламента, были избраны благодаря женской квоте. И могу сказать спасибо женщинам - парламентариям предыдущего созыва, поскольку, когда они отстаивали эту норму в парламенте, было очень тяжело. Мужчины относятся к ней скептически, дескать, вы приходите по списку, вам депутатство дается легко. Но практика показывает, когда идет голосование и подсчет голосов, женщины получают их не меньше, чем мужчины, в отдельных местах даже больше.

Возможно, когда в стране будут достигнуты равные возможности для женщин, квот не потребуется. Но пока они должны быть и при выборах в парламент, и в местные кенеши. И государство поддержало женщин. И надеюсь, что при выборах в местные кенеши осенью следующего года в органы местной власти придет больше представительниц слабого пола. Хотя и не исключаю, что, возможно, все еще будет ощущаться и материальное, и моральное давление со стороны сильного пола.

Защита гарантируется

Нуржан Шайлдабекова, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР:

- Мы применяли ранее, до введения резервирования мандатов на айылном уровне, резервирование и квотирование мандатов на уровне городских кенешей и ЖК. Но поскольку не было прочной защиты, кандидаты и депутаты–женщины покидали кенеши досрочно.

В качестве защиты было введено требование о переходе мандата. Если образуется вакантное место в результате прекращения полномочий депутата– женщины, то оно передается следующей кандидатке. Это простая норма, но она надежно защищает квоты для женщин. Вторая защитная мера - это личная подача женщиной заявления о выходе из списка кандидатов. На уровне горкенеша есть норма: партия может передавать мандат депутата не следующему, а любому кандидату из списка кандидатов, то есть считалось, что можно передать мандат по усмотрению партии. Теперь надо учитывать мнение следующего кандидата из списка. И в случае его возражения мы должны принимать решение в пользу следующего кандидата, чье избирательное право было нарушено.

Эти маленькие, незаметные на первый взгляд нормы позволяют создать комплексную систему, состоящую из резервирования мандатов на всех уровнях айылных, городских кенешей и на уровне ЖК. И второе - сохранение мандатов за женщинами в период избрания до регистрации их депутатами и в период депутатства. Нам удалось принять, на мой взгляд, положительные правовые нормы для участия женщин в работе представительных органов на всех уровнях.

Есть ряд норм, которые напрямую не относятся к женщинам, их работе в кенеше. Но которые способствуют их активной работе в местных кенешах. Зачастую, как правильно было отмечено, женщины бывают уязвимы в своих финансовых возможностях. Так вот, норма опубликования программ кандидата и партии будет служить тому, что государство будет способствовать информированию или агитационной деятельности кандидатов, особенно женщин. Эта норма положительно зарекомендовала себя. Мы опробовали ее и опубликовали все программы 79 кандидатов местных кенешей. Кандидаты должны определиться, зачем они идут в депутаты, какую пользу обществу принесут в этом качестве, чтобы люди знали об этом.

Также была принята норма, исключающая запрет совмещения парламентских полномочий с должностью руководителя в учреждениях здравоохранения и образования. Именно здесь много руководителей–женщин.

Этот комплексный подход, безусловно, будет способствовать более активному приходу женщин в местные кенеши.

Не бойтесь, бабоньки

Айсулуу Мамашева, председатель Форума женщин - депутатов ЖК:

- Мы будем и дальше продвигать этот закон стойко и твердо. И хотим попросить как можно больше своих соотечественниц участвовать в выборах в местные кенеши. Будучи депутатом Жогорку Кенеша, я понимаю, насколько важно присутствие женщин в органах местного самоуправления, в парламенте. Все социальные вопросы взваливаются на плечи женщин, они говорят о защите прав слабого пола, детей и стариков. И чем нас больше будет, тем быстрее и активнее станут решаться социальные вопросы в обществе.

Известно, что при правительстве создан Национальный совет по гендерному развитию, который тоже должен сыграть важную роль в гендерном балансе общества. Женщины должны участвовать в выборах. Главное - не бояться. Самый большой барьер для каждой кандидатки - это страх, который можно преодолеть, представляя, сколько полезных и нужных вопросов может решиться при ее непосредственном участии.

  1. пока немного

Сколько в Кыргызстане женщин на разных уровнях власти?

В парламенте - 20.

В правительстве из четырех вице–премьеров одна женщина, одна - глава Министерства финансов из 16 министерств и ведомств.

На руководящих должностях в семи госагентствах вообще нет представительниц слабого пола.

В 11 госслужбах одна - в Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций. В фондах и инспекциях - одна из шести. Фонд ОМС возглавляет женщина.

Среди семи полномочных представителей правительства вообще нет женщин. В банковской сфере ситуация чуть лучше.

В правлении Национального банка из семи членов две женщины. В Генеральной прокуратуре женщины пальму первенства уступили. На протяжении многих лет Генпрокуратуру возглавляли именно они. Но из четырех замов одна все–таки есть.

В Центральной избирательной комиссии из 12 членов пять женщин.

В Верховном суде почти достигнуто гендерное равенство. Тут председатель - женщина; из 27 судей - 13 женщин.

В Счетной палате из семи аудиторов только одна представительница прекрасного пола.

В местных кенешах их всего 11 процентов.

В органах местного самоуправления полное засилье мужчин. Из 44 глав районных государственных администраций женщин нет вообще. Нет женщин–мэров ни в одном из 31 города.

И только 14 женщин из всех 453 глав айыл окмоту.

  1. а как у них?

Сегодня избирательное право представительниц прекрасного пола не является чем–то сверхъестественным. Однако еще остаются страны, где женщинам не совсем доверяют участвовать в политической гонке. Например, в 5 государствах на женский голос накладывают ограничения.

Ватикан - единственное государство в мире, в котором наверняка никогда женская рука не опустит бюллетень с именем в урну для голосования. Все рычаги управления у Святого Престола во главе с Папой Римским. Он избирается на пожизненный срок тайным голосованием кардиналов. Женщин среди них быть не может.

В Брунее символа политической свободы у женщин нет. Впрочем, как и у мужчин. Им дозволено выбирать только окружные советы. Дела общегосударственные решает султан, в руках которого уже почти полвека сосредоточена вся власть. Он лично назначает 29 депутатов, входящих в местный однопалатный парламент.

У жительниц Саудовской Аравии действует исламское право, очень много "нельзя". Государство является абсолютной монархией, что само собой подразумевает отсутствие политического волеизъявления. Правда, местные выборы здесь все же бывают - первые состоялись в 2005 году. Большая часть политических лозунгов тогда была обращена к мужчинам, так как женщин к голосованию не допустили.

Жительницы Объединенных Арабских Эмиратов, пожалуй, не слишком переживают из–за скудных, по европейским меркам, избирательных прав. Тем более что ограничены они так же, как и у мужчин. Здесь все решают семь шейхов. Выборные кампании в Эмиратах, однако, бывают. Часть жителей страны иногда все–таки может воспользоваться инструментом демократии.


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URL: https://www.vb.kg/383902
Теги:
выборы, гендер, права человека, Айсулуу Мамашова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Эльвира Сурабалдиева
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