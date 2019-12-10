Прижали машину к обочине и стали избивать. Милиция задержала молодых парней

Сотрудниками милиции задержаны молодые парни по подозрению в хулиганстве на автодороге Бишкек-Торугарт. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

7 декабря 2019 года примерно в 01:14 часов в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение по факту драки между

несколькими гражданами на 32 километре автодороги Бишкек-Торугарт. По данному факту на место сразу же был осуществлен выезд

следственно-оперативной группы.

По приезду сотрудников милиции все участники данного инцидента находились на месте. Кроме того сотрудниками милиции был обнаружен травматический пистолет принадлежащий гражданину Ш.У. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 266 (Хулиганство) УК КР.

В ходе досудебного производства с заявлением обратился гр. Ш.У. о принятии мер в отношении 4 неизвестных лиц, азиатской внешности, которые 7 декабря текущего года примерно в 01:00 часов, преследуя их на автомашине марки "ВАЗ2107" с города Токмак, прижали их автомашину к обочине, после чего без каких-либо причин начали наносить ему и его пассажирам телесные повреждения. После чего завладели его травматическим пистолетом, документами и ключами от его автомашины.

В свою очередь пассажиры также обратились в органы внутренних дел с заявлением, которые приобщены к материалам досудебного производства ранее зарегистрированного в АИС ЕРПП.

В ходе дальнейших мероприятий 23-летние А.С., Ш.Ж., А.Н. и 22-летний А.А. также обратились в органы внутренних дел с заявлением о принятии мер в отношении водителя автомашины марки "Мерседес-Бенц" гр. Ш.У. и его пассажиров, которые нанесли им телесные повреждения. Данные заявления также были приобщены к ранее зарегистрированным материалам досудебного производства.

По материалам досудебного производства следственной службой ОВД Ысык-Атинского района были проведены допросы всех лиц указанных в

заявлениях, проведены очные ставки, изучены камеры видеонаблюдения, по результатам которых по подозрению в совершении данного преступления были задержаны и водворены в изолятор временного содержания трое молодых парней 23-летние А.С., Ш.Ж., и 22-летний А.А.

В последующем в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела сотрудниками милиции проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Назначены соответствующие экспертизы. Досудебное производство продолжается.