Задержаны участники перестрелки в Бишкеке. Являются ли они членами ОПГ?

В Бишкеке накануне, 9 декабря, примерно в 19.35 произошла перестрелка. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, на пересечении улиц Гагарина и Чапаева (рабочий городок) неизвестные лица в автомобиле черного цвета, расстреляли из пистолета другую машину - "Тойота-Авенсис", внутри, которой находились три человека. Произведя несколько выстрелов черный автомобиль уехал.

Граждане в Тойоте начали погоню, в ходе которой были совершены грубые нарушения правил дорожного дорожного движения, что привело к ДТП.

"Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного статьей 39-130 (Покушение на убийство) УК Кыргызской Республики.

В ходе осмотра место преступления было обнаружены и изъяты шесть штук гильз предварительно от пистолета "Макарова".

Кроме этого, были осмотрены автомашины и изъяты вещи потерпевших. Потерпевших доставили в 4 городскую больницу г.Бишкек", - говорится в сообщении МВД.

В Министерстве внутренних дел отметили, что раскрыть преступления помогли записи с камер наблюдения "Безопасный город".

"В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ МВД Кыргызской Республики и ГУВД г.Бишкек были задержаны двое граждан Т. уулу И. и М.Н. оба 1995 года рождения являются уроженцами Токтогульского района Джалал-Абадской области. У них был изъят пистолет "Макарова" со стертыми номерами, без патронов", - сообщают правоохранители.

В пресс-службе МВД отмечают, что между участниками инцидента были напряженные отношения из-за старого конфликта, начавшегося 1.5 года назад. Все участники конфликта являются уроженцами Токтогульского района. При этом, в ведомстве не подтвердили, что задержанные или пострадавшие имеют отношение к организованным преступным группировкам. Ранее отечественные СМИ сообщили, что к перестрелке имеют отношение члены ОПГ Улана Токтосунова по прозвищу Сакал. В МВД эту информацию не подтвердили.

В настоящее время расследование продолжается, назначены соответствующие экспертизы.