Двое пострадавших после перестрелки в Бишкеке находятся в тяжелом состоянии

9 декабря Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии были доставлены трое пострадавших после стрельбы в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Первый пострадавший, А. А. 1988 г.р. DS: Огнестрельное слепое пулевое ранение поясничной области слева, с наличием инородного тела (пуля). Огнестрельное слепое пулевое ранение бедра справа с оскольчатым переломом н/3 бедренной кости с наличием инородного тела(пуля).

Произведена диагностическая лапаротомия, ревизия органов брюшной полости. ПХО ран поясничной области и правого бедра. Скелетное вытяжение. Госпитализирован в отделение реанимации, состояние тяжелое.

Второй пострадавший, К. Э., 1988 г.р. DS: Огнестрельное сквозное пулевое ранение в/3 бедра справа. Огнестрельное слепое пулевое ранение области голеностопного сустава с наличием инородного тела(пуля).

Произведена ПХО ран с удалением инородного тела(пуля). Госпитализирован в отделение ТР№3. Состояние средней тяжести.

Третий пострадавший, О. К., 1989 г.р. DS:Закрытый внутрисуставной оскольчатый перелом дистального метаэпифиза костей голени слева со смещением.

Произведена блокада места перелома. Скелетное вытяжение. Госпитализирован в отделение ТР№3, состояние стабильное.

Напомним, накануне, 9 декабря, неизвестные расстреляли из пистолета "Макарова" автомобиль, в котором находились потерпевшие. По подозрению в покушении на убийство задержаны два молодых человека 1995 года рождения. По версии милиции, все участники конфликта являются земляками, между ними был старый конфликт, который продолжается 1,5 года. По неофициальной информации, участники являются членами ОПГ.