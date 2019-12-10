Участницы Феминнале написали президенту об акте государственного насилия

Участницы Феминнале из 22 стран мира подготовили открытое письмо президенту КР Сооронбаю Жээнбекову, в котором выразили свое возмущение по поводу нападок на выставку современного искусства в музее им. Гапара Айтиева. "Символично, что этот акт государственного насилия над художницами был произведен в течение международной недели борьбы с насилием над женщинами" - говорится в обращении.

Редакция VB.KG приводит полный текст письма (стилистика и орфография сохранены):

"Уважаемый Президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков!

Мы, художницы - участницы первой Феминнале современного искусства, которая проходит в кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева, хотим выразить свой протест и поделиться с Вами своим негодованием по поводу происходящего с выставкой.

Министр культуры, Азамат Жаманкулов, произвёл на выставке акт цензуры, действуя с подачи праворадикальных групп, не имеющих к культуре и искусству никакого отношения. Министр самовольно, в отсутствие какого-либо официально оформленного запрета либо постановления, и откровенно называя это действие актом цензуры, запретил к показу несколько работ, и организаторы под его давлением были вынуждены снять их с экспозиции.

Символично, что этот акт государственного насилия над художницами был произведён в течение международной недели борьбы с насилием над женщинами.

Плачевно, что это происходит всего за несколько дней после того, как Правительство Кыргызской Республики на Форуме развития высокого уровня 19 ноября в Вашем присутствии выразило приверженность Кыргызской Республики принципам гендерного равенства. Декларация Форума гласит, что "особое внимание будет уделяться гендерному равенству, расширению прав и возможностей женщин во всех сферах деятельности и борьбе с дискриминацией и насилием на основе гендерных отличий", но действия Министра культуры этому явно противоречат.

Кроме того, действия министра прямо нарушают обязательства, взятые Кыгрызской Республикой в рамках программы ООН "Устойчивое развитие", потому что противоречат её пункту о гендерном равенстве, так как выставка и отцензурированные министром работы затрагивают вопросы гендерного равенства и направлены на увеличение осознанности в этой области.

Организаторам выставки продолжают публично поступать угрозы от праворадикальных групп, и полиция не предпринимает никаких действий по защите своих граждан от нападений экстремистов.

Согласно Конституции Кыргызской Республики, действия религиозных групп, направленные на разжигание социальной розни, запрещаются (статья 4, пункт 5), государство и его органы служат всему обществу, а не какой-то его части (статья 5, пункт 1), никакое объединение, никакое отдельное лицо не вправе присваивать власть в государстве (статья 5, пункт 2), никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, политических или иных убеждений (статья 16, пункт 2), не подлежит никакому ограничению установленное право на свободу мысли и мнения (статья 20, пункт 5), каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность (статья 24, пункт 1), каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и достоинства (статья 29, пункт 1), а также Конституцией прямо запрещается пропаганда национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, призывающая к дискриминации, вражде или насилию (статья 31 пункт 4).

Министр культуры и праворадикальные группы, нападающие на организаторов выставки, прямо нарушают все эти пункты Конституции Кыргызской Республики. Чиновники такого уровня, нарушающие Верховный Закон страны - это позор страны. И об этом позоре уже знает весь мир.

Согласно Конституции Кыргызской Республики, Каждому гарантируется свобода всех видов творчества (статья 49, пункт 1), а государством поддерживаются только те традиции, которые не ущемляют права и свободы человека(статья 37, пункт 1). Министр, идущий на поводу у праворадикальных групп, желающих диктовать свои правила, и под видом национальных традиций транслирующих риторику ненависти и насилия, в первую совершает преступление против граждан своей страны, создавая прецедент вопиющего беззакония и самоуправства, и серьёзно ухудшает имидж страны на международной арене.

Кроме того, осуществляя акт цензуры, министр культуры демонстрирует тотальное непонимание основополагающих принципов культуры: культура не требует управления, культура требует поддержки, культура не терпит цензуры.

Непонимание и нарушение этих принципов говорит о полной профессиональной непригодности Азамата Жаманкулова как министра культуры.

Мы, нижеподписавшиеся участницы Феминнале, художницы из 22 стран мира, имеющие очень богатый опыт работы с множеством культурных институций, который позволяет нам судить о таких вещах, считаем министра культуры Азамата Жаманкулова непригодным для исполнения его профессиональных обязанностей и крайне вредным для культуры управленцем, так как он лично создаёт препятствия для развития культуры в Республике, руководствуясь интересами экстремистских групп, не имеющих к культуре никакого отношения и прямо нарушающих законы КР.

Мы, нижеподписавшиеся участницы Феминнале, художницы из 22 стран мира, требуем снять Азамата Жаманкулова с должности ввиду его профессиональной к этой должности непригодности;

мы требуем восстановить в должности директрису кыргызского национального музея изобразительных искусств им. Г. Айтиева Миру Джангарачеву, которая была вынуждена уволиться под давлением и угрозами со стороны нарушающих закон праворадикальных групп;

мы требуем защитить, согласно закону КР, команду Феминнале от угроз, травли и нападений;

мы также требуем законодательно закрепить запрет цензуры и таким образом пресечь все дальнейшие попытки цензуры в стране".

Далее сорок подписей участниц Феминнале из 22 стран мира.