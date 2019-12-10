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Кыргызские учебники по русскому языку признаны лучшими на конкурсе

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстанские учебники "Русский язык" для 5 и 6 классов признаны победителями конкурса в номинации "Русский язык в поликультурной среде". Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Конкурс прошел в рамках международного педагогического форума "Русский язык и культура: взаимосвязи и взаимодействие", который прошел в Сочи (Россия).

На форум собрались более 400 участников из 52 стран мира. Они обсуждали проблемы продвижения и сохранения русского языка, который является языком межнационального общения для многих народов. В работе форума принимали участие известные ученые, представители педагогической науки, учителя.

Одним из основных мероприятий форума стало проведение конкурсной программы, на которой участники представили авторские творческие проекты, связанные с инновационной деятельностью в области преподавания русского языка и литературы.

В номинации "Русский язык в поликультурной среде" победителями конкурса стали авторы новых учебников Кыргызской Республики по русскому языку Людмила Бреусенко и Татьяна Матохина.

Концепция и базовое содержание учебников Л.М. Бреусенко и Т.А. Матохиной разработаны в рамках деятельности рабочих групп Министерства образования и науки Кыргызской Республики в 2012-2015 гг. по разработке и апробации новых стандартов языковой образовательной области на основе коммуникативного подхода, поддержанной Фондом "Сорос-Кыргызстан".

Представленные в 2015 году авторами и издательством "Аркус" рукописи учебников на конкурс Министерства были поддержаны конкурсной комиссией и доработаны до современных учебно-методических комплексов для 5-6 классов.

Победа в конкурсе является международным признанием высокого качества учебников по русскому языку, разработанных отечественными авторами, а также их соответствия новым стандартам, ориентированным на развитие коммуникативной компетентности учащихся.

В настоящее время авторы работают над разработкой продолжения линейки УМК Русский язык для 7-9 классов.


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URL: https://www.vb.kg/383917
Теги:
конкурс, Кыргызстан, учебники, Министерство образования
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