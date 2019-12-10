Убийство прокурора в Баткене: Осужденному Калыкову тоже грозит смерть?

Обгоревшее тело прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова обнаружили в ночь на 18 ноября 2018 года вблизи водохранилища Торт-Куль в Баткенской области. Экспертиза показала, что он был убит выстрелом из ружья в голову, а после от случайно подожженного бушлата его тело загорелось. Накануне, 17 ноября, он вместе со своими заместителями - Арсланом Байбосуновым, Эмильбек Ажибеков, начальниками отдела прокуратуры Баткенской области Алтынбеком Кожоназаровым и Уланбеком Эгембердиевым, прокурором Баткенского района Мирланом Калыбековым, представителем ОсОО "Столичного вино-водочного завода" по Баткенской области Базарбек уулу Эрнисом и начальником УКС по области Мелисом Калыковым находился на охоте. По подозрению в убийстве в тот же день был задержан именно Калыков.

А 27 ноября текущего года Ошский городской суд в лице судьи Жолборса Кудаярова вынес обвинительный приговор в его отношении и назначил пожизненное лишение свободы.

Но никаких существенных доказательств его вины в ходе суда предоставлено так и не было. Об этом заявляют родственники Калыкова.

Даже следователь по делу, отвечая на вопросы юриста, сказал, что никаких прямых доказательств того, что стрелял и поджигал тело именно Мелис Калыков – нет. А обвинительный акт, заявил он, строится на его внутреннем убеждении.

Первые признательные показания Калыкова, от которых он позже отказался, были даны под пытками. Этот факт, отметим, рассматривается отдельно от основного дела.

Само расследование уголовного дела было завершено в апреле, а в мае уже передано в суд. Судья Жолборс Кудаяров, на которого, к слову, возбуждено три уголовных дела по ранее принятым им решениям и до сих пор ведется следствие со стороны МВД, перед оглашением приговора находился в совещательной комнате всего минут сорок. Разве можно было за такое короткое время вынести объективное решение по резонансному делу, состоящему из 15 томов? – задавались вопросом родственники Мелиса Калыкова.

По словам родственников Калыкова, во время судебного разбирательства стороной защиты было подано порядка 150 ходатайств, но практически все они были отклонены, в том числе несколько прошений об отводе судьи.

На тот момент еще подсудимого не раз не доставляли на судебное заседание, проводили процесс без присутствия его адвоката. Но это лишь нарушения элементарных процессуальных норм. Тогда как суд, по словам сестры осужденного Дарыйки Калыковой, буквально в ходе заседаний фабриковал дело и улики против ее брата, закрывая глаза на факты, подтверждающие его невиновность.

В частности, говорит она, из заявленных 77 свидетелей на процессе были допрошены всего 36; ружье, из которого был убит Анарбай Мамажакыпов, так и не было найдено; по распечатке телефонных звонков Мелис Калыков находился во время убийства далеко от места обнаружения трупа; и главное, сразу несколько человек подтвердили его алиби, а камеры видеонаблюдения на АЗС в Баткене запечатлели Калыкова в тот вечер в том самом бушлате, который по версии следствия сгорел и стал причиной возгорания тела убитого прокурора…

Злосчастная охота

Анарбай Мамажакыпов был назначен прокурором Баткенской области в мае 2018 года. С этого времени он периодически встречался по работе с начальником УКС Баткенской области Мелисом Калыковым. Как уверяет Дарыйка Калыкова, ее брат сообщил прокурору о преступной схеме по вымогательству денег с застройщиков, руководящих строительством жилья для госслужащих. Схема работала, по данным Калыковой, так, на стройке появлялся некий частный эксперт, находил нарушения и якобы докладывал зампрокурору Баткенской области Арслану Байбосунову. Далее, чтобы продолжить строительство, застройщику предлагалось заплатить энную сумму.

- Начальники строительства жаловались Мелису в УКС. Брат хотел, чтобы действиям этого частного эксперта была дана юридическая оценка, чтобы было начато досудебное производство, о чем и просил Мамажакыпова. И прокурор начал работать в этом направлении, но ему не давали. Даже его жена на суде говорила, что Анарбай Мамажакыпов злился, говорил, что ему мешают работать его же подчиненные… И теперь получается один мертв, другой осужден за это убийство, - отмечает Дарыйка Калыкова.

Она также рассказала, что за день до злосчастной охоты, ее двоюродный брат Азамат Калыков, который работает в отделе канцелярии прокуратуры Баткенской области проводил в кафе Суннот той. Где и присутствовали все сотрудники прокуратуры. Мелиса Калыкова попросили "поухаживать" за столь дорогими гостями. В разгар мероприятия коллеги приглашают прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова на охоту, тот в свою очередь возлагает на Калыкова обязанность – найти "мягенькую" машину ("Лексус") и поехать с ними.

Согласно показаниям свидетелей в суде, идея отправиться на охоту с начальником областной прокуратуры принадлежала прокурору Баткенского района Мирлану Калыбекову. И, как выяснилось, готовились к этой поездке заранее – в местном кафе было уже заказано Таш-Кордо. Подготовкой досуга, со слов Дарыйки Калыковой, занимались Арслан Байбосунов, замначальника районной прокуратуры Санжар Кочкорбаев и представитель ОсОО "Столичный вино-водочный завод" по Баткенской области Базарбек уулу Эрнисом. Двое последних, к слову, и нашли в горах под утро 18 ноября труп Мамажакыпова.

Как именно прошел последний день областного прокурора неизвестно. Но, по показаниям Мелиса Калыкова, между прокурорами на охоте произошла драка. Это подтверждают и проведенные экспертизы, рассказывает сестра осужденного, у Мамажакыпова были повреждены лицевые кости и выбиты зубы, которые позже нашли неподалеку от трупа.

Также экспертизы говорят о том, что Анарбай Мамажакыпов был убит 17 ноября в промежуток времени с 18.00-20.00 выстрелом в голову, а позже сожжен.

Алиби

Согласно показаниям жителя Баткена, муллы Наимжана Дехканова и его семьи, в 20.00 часов Мелис Калыков был уже у него дома. Через некоторое время Калыков отправился на АЗС, чтобы заправить автомашину "Лексус" и вернуть ее хозяину. Так как он был пьян, Дехканов поехал с ним. В 22.12 часов камеры видеонаблюдения АЗС фиксируют Калыкова, который покупает бензин и уезжает.

По показаниям некоторых свидетелей, Мелис Калыков был с Анарбаем Мамажакыповым. Но, к этому времени, напомним, последний был уже мертв.

И еще, отмечает Дарыйка Калыкова, на фото с АЗС ее брат в том же бушлате, что и на охоте. Хотя, по версии следствия, после того, как Мелис Калыков убил Мамажакыпова, он испугался, закурил и случайно поджег свой бушлат. Потом сбросил горящую одежду и от нее вспыхнуло тело убитого прокурора.

Свидетель Дехканов рассказал и о том, как по дороге их подрезал районный прокурор Мирлан Калыбеков. Он, якобы еще выпил с Мелисом Калыковым и забрал ключи от "Лексуса".

В это время, говорит сестра осужденного, Анарбая Мамажакыпова уже искали и Мелис Калыков тоже был в розыске.

- Но его никто не задерживал. Когда мой брат повернул на улицу, где наш дом, он увидел там прокуроров. Подошел к ним, пригласил к себе зайти. Но ему тогда тоже ничего не сказали, наоборот, еще угостили выпивкой. Почему? – вопрошает Дарыйка Калыкова.

Мать Мелиса Калыкова Гульбара Абдрашитова вспоминает, что изначально была против того, чтобы ее сын ехал на охоту с прокурорами и рассказала, что происходило вечером 17 ноября.

- Я не могла дозвониться до сына весь вечер. После восьми часов он ответил, сказал, что в Баткене. Через полчаса к нам пришел сын Анарбая Мамажакыпова с 2-3 сотрудниками, они спрашивали где Мелис. Я ответила, что с вашими же на охоту уехал. Еще через полчаса снова пришли 5-6 сотрудников прокуратуры, поспрашивали и ушли. Потом, когда сын зашел в дом, следом появились прокуроры, начали ему угрожать. Арслан Байбосунов отвел Мелиса и сказала на русском языке, что "мы же договаривались, что ты возьмешь вину на себя". У нас здание РОВД в 200 метрах, почему его не задержали милиционеры, почему дали зайти домой? Я требую, чтобы Генпрокурор разобрался в этом деле, пусть все виновные понесут наказание, - высказалась Гульбара Абдрашитова.

P.S.

Родственники осужденного на пожизненный срок намерены обжаловать приговор в областном суде. Они уверены, что Мелис Калыков не убивал Анарбая Мамажакыпова.

- Мы боимся за жизнь моего брата. Его могут убить, ведь, что убийство совершенно им не доказано и это может потом выяснится. А он единственный свидетель прокурорских разборок. Всех, кто был на этой охоте должны были арестовать, изолировать, тогда бы они все рассказали. А так дело сфабриковано. Я подозреваю, что замешан Генпрокурор. Это же позор для всей прокуратуры. Несколько прокуроров гуляют на охоте, пьют, дерутся, в итоге умирает областной прокурор. Это большое пятно, чтобы смыть его нужно посадить гражданского Калыкова, а прокуроры, получается, "белые и пушистые", - возмущается сестра осужденного Дарыйка Калыкова.

Более подробное интервью в видеоматериале VB.KG.

Статья написана со слов родственников Мелиса Калыкова, которые в свою очередь ссылаются на показания свидетелей и результаты экспертиз, проведенных в рамках следствия.