В Екатеринбурге расторгли фиктивный брак кыргызстанки с россиянином

По иску прокуратуры Железнодорожного района Екатеринбурга расторгнут брак кыргызстанки и россиянина. Этот брак оказался фиктивным, отметили в прокуратуре Свердловской области.

Проверку соблюдения приезжей миграционного законодательства прокуратура Железнодорожного района начала по обращению местной жительницы. И в ходе надзорных мероприятий было установлено, что в июле 2014 года гражданин РФ заключил фиктивный брак с гражданкой КР без намерения создания семьи. Целью являлось облегчение прохождения процедуры получения женщиной российского гражданства.

При этом, как заявлено, между фиктивными супругами отсутствовало личное общение, женщина моральную поддержку супругу не оказывала, о нем не заботилась, равнодушно относилась к факту злоупотребления им спиртным, к его судьбе. Сама кыргызстанка длительное время отсутствовала на территории Российской Федерации, не интересуясь жизнью мужа. Состояние жилого помещения свидетельствует об отсутствии налаженного семейного быта, общих вещей, ведения общего хозяйства. Так, согласно объяснениям женщины, она не знала возраст супруга, не обладала информацией о его состоянии здоровья.

"В соответствии со ст. 27 Семейного кодекса РФ брак признается недействительным в случае его фиктивности, то есть, если супруги или один их них зарегистрировали брак без намерения создать семью. Заключение фиктивного брака в данном случае нарушает интересы государства, так как в дальнейшем дает право иностранному гражданину на законное пребывание на территории Российской Федерации и получение гражданства РФ в упрощенном порядке. В связи с чем, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании данного брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния о заключении брака", - сообщили в надзорном органе.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга исковые требования прокуратуры удовлетворил. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчицы – без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.