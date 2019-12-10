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Алмазбек Атамбаев не стал проходить судебно-психиатрическую экспертизу

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- Екатерина Улитина
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Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отказался проходить судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом VB.KG рассказала член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

- Накануне в СИЗО ГКНБ к Алмазбеку Атамбаеву приходили врачи, чтобы провести судебно-психиатрическую экспертизу. Он воспользовался своим правом и отказался от исследования, - рассказала Кундуз Жолдубаева.

Кроме того, сегодня такую же экспертизу прошли депутаты ЖК Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

- Экспертиза проходила в формате вопроса-ответа, проводили ее квалифицированные специалисты. Результаты будут готовы в течение 10 дней, - рассказала Жолдубаева.

Отметим, направление на прохождение судебно-психиатрической экспертизы получили 16 человек, которые являются подследственными по делу о массовых беспорядках и захвате заложников 7-8 августа 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/383921
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, СДПК, экспертиза, Асель Кодуранова, Кыргызстан, уголовное дело, экс-президент
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Комментарии
бек
10.12.2019, 14:46

еще одно доказательство того что ему плевать на наши законы

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