Алмазбек Атамбаев не стал проходить судебно-психиатрическую экспертизу

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отказался проходить судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом VB.KG рассказала член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

- Накануне в СИЗО ГКНБ к Алмазбеку Атамбаеву приходили врачи, чтобы провести судебно-психиатрическую экспертизу. Он воспользовался своим правом и отказался от исследования, - рассказала Кундуз Жолдубаева.

Кроме того, сегодня такую же экспертизу прошли депутаты ЖК Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

- Экспертиза проходила в формате вопроса-ответа, проводили ее квалифицированные специалисты. Результаты будут готовы в течение 10 дней, - рассказала Жолдубаева.

Отметим, направление на прохождение судебно-психиатрической экспертизы получили 16 человек, которые являются подследственными по делу о массовых беспорядках и захвате заложников 7-8 августа 2019 года.