Кыргызстан укрепит связи с Ростовской областью России

Налаживание и развитие многосторонних связей между Кыргызстаном и Ростовской областью стало главной темой рабочей поездки Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова в Ростовскую область.

Здесь он, как рассказали в посольстве, встретился с губернатором области Василием Голубевым, главой администрации города Ростов-на-Дону Алексеем Логвиненко, другими официальными лицами.

Обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, туристической и других сферах, увеличения поставок кыргызской продукции, изделий швейной отрасли, других видов товаров. Также рассмотрены вопросы проведения в 2020 году бизнес-форумов и культурных мероприятий в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России, взаимного предоставления эфирного времени для демонстрации видеороликов о туристическом и экономическом потенциале сторон.

Достигнута договоренность о развитии договорно-правовой базы в подкрепление такого сотрудничества, о подписании договоров об установлении побратимских отношений между областями и городами Кыргызстана и Ростовской области, между их торгово-промышленными палатами.

Особое внимание было уделено миграционной проблематике, созданию благоприятных условий для трудовой деятельности кыргызстанцев на территории данного российского региона. Решению проблем, возникающих у них, содействию этому со стороны посольства была посвящена встреча посла с активистами кыргызской диаспоры. Он также посетил городские рынки "Темерник", "Восточный" и "Атлант-Сити", где осуществляют торговую деятельность кыргызстанцы. И побывал на промышленном предприятии ООО "Маслоэкстракционный завод Юг-Руси", которое ежемесячно поставляет в Кыргызстан порядка 1,5 миллиона литров подсолнечного масла.

Кроме этого, Аликбек Джекшенкулов возложил цветы к мемориальному комплексу "Павшим воинам". Это мемориал возведен на месте появившейся здесь в 1943 году братской могилы, где были захоронены более 300 советских воинов и мирных жителей, погибших в период оккупации и в боях за Ростов-на-Дону.