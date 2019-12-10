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Осуждены конвоиры преступников из Кыргызстана и других стран ЦА

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- Евгений Денисенко
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В Московском областном суде вынесен приговор в отношении полицейских, допустивших преступление при конвоировании членов так называемой банды ГТА.

Она состояла из уроженцев республик Центральной Азии, в том числе Кыргызстана, и в 2012-2014 годах на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области грабила и убивала автомобилистов.

По данным следственных органов РФ, в состав группировки входило до полутора десятков человек, на счету которых не менее 17 убийств. Лидера ОПГ, уроженца Кыргызстана Ибайдулло Субханова, оказавшего вооруженное сопротивление, ликвидировали при задержании в ночь на 6 ноября 2014 года, когда в это же время в различных районах Подмосковья задерживали и других членов банды. Четверо из них, однако, до сих пор находятся в международном розыске, на скамье подсудимых оказались девять человек.

Все они при отсутствии погибшего предводителя валили основную вину на него, признавая собственную ответственность лишь частично: мол, были насильно втянуты в преступную деятельность. Но время одного из судебных заседаний, 1 августа 2017 года, старший брат Субханова Холик вместе с еще несколькими подсудимыми предпринял попытку побега прямо в здании Московского облсуда. Они напали в лифте на конвоиров и похитили служебное оружие. Во время начавшейся перестрелки с сотрудниками Росгвардии трое нападавших были убиты, двое получили ранения, впоследствии один из них также скончался. До приговора дожил лишь один из нападавших - этнический таджик Зафарджон Гулямов.

В сентябре Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для оставшихся участников банды. Однако состоялся еще один судебный процесс – по делу о конвоирах, допустивших кровавый инцидент в Мособлсуде. Следствию удалось установить, что при сопровождении подсудимых полицейские в августе 2017 года грубо нарушили требования нормативных актов, которые определяют порядок конвоирования. В частности, допустили одновременное перемещение под охраной лишь двух конвоиров. В результате халатных действий стражей порядка подсудимые накинулись на них, завладели их оружием и тяжело ранили одного из бойцов Росгвардии.

И вот суд вынес приговоры. Все фигуранты этого дела признаны виновными в халатности. Бывший командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления МВД РФ по Московской области и начальник смены Алексей Гришин и старший полицейский конвоя Михаил Фартушняк получили по три года условно. Заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков получил два года условно, старший полицейский конвоя Елизавета Лукьянова - 1,5 года условно.


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URL: https://www.vb.kg/383935
Теги:
Россия, суд, уголовная ответственность, Центральная Азия, преступление, Кыргызстан
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