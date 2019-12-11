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В России осуждены причастные к теракту в питерском метро.

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- Евгений Денисенко
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Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры лицам, обвинявшихся в теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Этот теракт совершил, произведя самоподрыв, уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. Его соотечественники оказались и в числе фигурантов этого резонансного дела.

Основного обвиняемого – кыргызстанца Аброра Азимова - Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению. Он признан виновным в участии в террористическом сообществе и вовлечении в него своих знакомых, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

На суде было заявлено, что Азимов, вступив в России в террористическую организацию, запрещенную на ее территории, поддерживал связь с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым и переводил ему деньги.

Другие фигуранты дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы. Пожизненного заключения прокурор просил и для Акрама Азимова (брата Аброра), его соотечественников Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых, но суд приговорил их по совокупности преступлений к 28 годам лишения свободы.

Содик Ортиков (Таджикистан) получил 22 года, Шохиста Каримова (Узбекистан) , Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов (Кыргызстан) по 20 лет, Сейфулла Хакимов (Узбекистан) и Бахрам Эргашев (Кыргызстан) - по 19. Всех оштрафовали на суммы от 500 до 800 тысяч рублей.

Уголовное дело против зарубежных "кураторов" этого преступного сообщества Сирожидина Мухтарова и Бобиржона Махбубова выделено в отдельное производство, их объявили в международный розыск

В результате взрыва, происшедшего 3 апреля 2017 года около 14:40 на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии петербургского метро погибли 15 человек и сам террорист-смертник. Несколько десятков пассажиров пострадали. Тяжкий вред здоровью получили десять человек, вред здоровью средней тяжести - 25 человек, легкий вред здоровью - 31 человек. В тот же день на другой станции - "Площадь Восстания" - нашли еще одну бомбу, оставленную смертником, ее удалось обезвредить.


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URL: https://www.vb.kg/383939
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